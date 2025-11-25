Tarot del colibrí: la reflexión profunda producirá cambios y renovación

Carta 1) El karma: cambio. Renovación. Tomar conciencia. Destino.

Carta 2) La justicia: orden. Ley. Verdad. Equidad.

Carta 3) Tres de espadas: dolor. Sufrimiento emocional. Traición.

Mensaje final

Ha llegado la justicia divina a la vida de esta persona. Toda acción que se lleva a cabo, ya sea buena o mala, tiene sus consecuencias y aunque existe el azar, es decir, ciertas cosas que escapan a la voluntad de los seres humanos, la mayor parte de lo que ocurre en la vida de las personas tiene que ver con elecciones que se van haciendo. Lo que se llama destino en parte lo vamos construyendo nosotros mismos con nuestras decisiones que pueden ser aciertos o errores. En este caso con la carta de la justicia el tarot dice que la persona está viendo con claridad lo que ha sucedido en su vida y el grado de responsabilidad que le cabe con respecto a ello. Se podría decir que hay una toma de conciencia y una reflexión muy profunda que producirá un cambio y una renovación. Esta persona se está dando cuenta que con su comportamiento ha ocasionado dolor y sufrimiento a alguien con mucha pureza que no merecía el ataque y la traición de la que fue objeto. Lo hecho, hecho está, sin embargo, la búsqueda de justicia, al menos indica un darse cuenta inevitable, que trae orden, equidad y verdad que hará que este alguien modifique en adelante su manera de actuar para mejor.