Horóscopo chino del miércoles 26 de noviembre de 2025: equilibrio y claridad emocional

Rata

Tu intuición sigue marcando el camino. En el amor, una charla breve pero sincera mejora el clima. En el trabajo, un pequeño ajuste hace que todo fluya mejor.

Buey

El miércoles te pide constancia. En el amor, la calma se vuelve tu mejor aliada. En lo laboral, dar un paso a la vez te mantiene firme y seguro.

Tigre

Día para equilibrar impulsos. En el amor, abrirte con mesura fortalece la conexión. En el trabajo, evitá decisiones apresuradas: lo pensado rinde más.

Conejo

La sensibilidad te ayuda a conectar mejor. En el amor, un gesto tierno transforma la jornada. En lo laboral, organizar tu entorno mejora tu claridad mental.

Dragón

El miércoles trae orden interno. En el amor, expresar lo que sentís te libera. En el trabajo, un proyecto avanza gracias a tu liderazgo tranquilo.

Serpiente

Tu percepción está especialmente fina. En el amor, una conversación honesta despeja dudas. En lo laboral, identificar un detalle clave te permite avanzar con precisión.

Caballo

Día para aflojar tensiones. En el amor, la armonía se construye con gestos simples. En el trabajo, escuchá tu energía: dosificá esfuerzos.

Cabra

El miércoles se siente liviano. En el amor, la empatía abre caminos. En lo laboral, revisar prioridades evita confusiones y te ordena.

Mono

Tu creatividad inspira. En el amor, decir lo que te pasa genera cercanía. En el trabajo, algo que parecía trabado comienza a avanzar.

Gallo

Buen día para ordenar rutinas. En el amor, expresar tus necesidades clareará el vínculo. En lo laboral, ajustar tu planificación te permitirá rendir mejor.

Perro

La energía del día te rodea de gente que suma. En el amor, la comprensión domina el clima. En el trabajo, dejar pendientes menores para mañana será buena estrategia.

Cerdo

Tu calma contagia. En el amor, la conexión es cálida y estable. En el trabajo, planificar desde la intuición te guía sin esfuerzo.