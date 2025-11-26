La chocotorta: el postre argentino que nunca falla

La chocotorta es uno de los grandes clásicos de la repostería argentina. Conocida por su sencillez, su sabor inconfundible y su textura cremosa, se convirtió en un infaltable de cumpleaños, reuniones familiares y sobremesas improvisadas. No necesita cocción, se arma en pocos pasos y utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir, lo que la transformó en un favorito absoluto dentro y fuera del hogar.

El encanto de la chocotorta radica en su equilibrio perfecto: la combinación de galletitas de chocolate humedecidas con leche o café, más una crema suave de queso y dulce de leche repostero, crea un postre firme, fresco y de sabor irresistible. Además, es una receta sumamente versátil: admite variantes, capas adicionales y decoraciones personalizadas.

A continuación, la versión clásica para obtener una chocotorta tradicional y bien sabrosa, ideal para 8 porciones generosas.

Ingredientes (8 porciones)

400 g de galletitas de chocolate (tipo Chocolinas)

500 g de queso crema

400 g de dulce de leche repostero

1 taza de leche o café frío (para humedecer las galletitas)

Opcional: cacao en polvo, chips de chocolate o chocolate rallado para decorar

Paso a paso: cómo preparar la mejor chocotorta

1. Preparar la crema

En un bowl amplio, mezclar el queso crema con el dulce de leche repostero hasta obtener una crema suave y homogénea. Se puede integrar con batidora eléctrica para una textura más aireada o hacerlo a mano.

2. Humedecer las galletitas

En un recipiente, colocar leche o café frío. Si preferís un toque adicional de sabor, agregá azúcar o unas gotas de esencia de vainilla. Pasá las galletitas por el líquido apenas unos segundos, lo suficiente para que se humedezcan sin romperse.

3. Armar la chocotorta

En un molde rectangular o cuadrado, colocar una primera capa de galletitas humedecidas cubriendo toda la base.

Agregar una capa generosa de la crema y distribuir de forma pareja.

Repetir este procedimiento alternando galletitas y crema hasta completar el molde. La última capa debe ser de crema para lograr una superficie lisa y vistosa.

4. Decorar y llevar a la heladera

Cubrir la superficie con cacao en polvo, chips de chocolate o chocolate rallado.

Refrigerar por al menos 4 horas; lo ideal es dejarla toda la noche para que tome firmeza y se integren los sabores.

Consejos para una chocotorta perfecta