Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser los más desprolijos

Para la Astrología, los signos del zodiaco influyen en la personalidad de las personas. Condicionan sus costumbres, actitudes y hasta en su actitud frente a la higiene personal.

Por eso existen signos de la Astrología occidental para los que la limpieza, la imagen y la pulcritud son una parte esencial de su vida, pero hay otros que no pierden ni un segundo en ello, conviertiéndose en los más desprolijos del zodiaco.

También es cierto que la ciencia astrológica es relativa, no hay verdades absolutas y siempre cabe lugar para las excepciones. Sin embargo estos signos tienen rasgos comunes, una especia de tendencia, para decirlo de otra manera, a ser los más desalineados y desprolijos del zodiaco.

Los signos más desprolijos del zodiaco, según la Astrología

La Astrología asegura que estos cuatro signos no son adeptos al arreglo personal, por lo que pueden ser catalogados como los más desprolijos y descuidados del zodiaco.

Aries

Los arianos no tienen la coquetería como prioridad en sus vidas y por eso no suelen arreglarse excesivamente. Por lo general los nacidos bajo este signo no se bañan en el momento porque lo van a hacer más tarde, aunque esta situación suele demorarse en llegar.

Tauro

La personalidad de los taurinos es tan fuerte y magnética que por lo general no deben preocuparse por su apariencia. Su aspecto exterior no es lo primordial para este signo por eso es que sus nativos puedan ser un poco dejados.

Leo

Si bien no son sucios, a los leoninos no les interesa en lo más mínimo lucir coquetos y prolijos para el sexo opuesto. Este signo no considera necesario hacerlo. Siempre tiene una excusa aunque jamás llegará al extremo.

Escorpio

Al igual que los leoninos, los escorpianos no están interesados en arreglarse, o invertir en cosas como perfumes, ropa, etc. Tienen gran confianza en su personalidad magnética, en especial si se trata de primeras citas.