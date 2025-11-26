Oráculo del ángel: Habuhiah simboliza la curación y la fecundidad

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Habuhiah

Significa:"Dios que ofrece con magnificencia"

Días de regencia: 25 de febrero al 1 de marzo

Es un ángel femenino que simboliza la curación y la fecundidad. Se lo puede invocar frente a problemas de salud porque es un ángel sanador. También para pedir fertilidad cuando existen dificultades para concebir hijos. Concede: fecundidad. Curación. Prosperidad.