Palmeritas caseras con masa de tarta: la receta exprés que siempre sale bien

Las palmeritas son uno de esos clásicos de panadería que nunca fallan: crocantes, doradas y con ese sabor a azúcar caramelizada que combina perfecto con el mate, el café o una merienda improvisada. Aunque suelen comprarse ya listas, existe una versión casera muy simple que permite obtener un resultado prácticamente idéntico al de la panadería, sin necesidad de amasar hojaldre desde cero.

Originalmente, estas delicias se elaboran con hojaldre casero y manteca, pero la alternativa más rápida utiliza tapas para tarta hojaldradas, también conocidas como tapas de pascualina. La clave está en elegir una masa de buena calidad, que permita lograr capas bien definidas y un dorado parejo.

A partir de ahí, el proceso es muy rápido y apto para quienes no tienen experiencia en repostería. Con apenas aceite, azúcar y un huevo para dar brillo, se obtiene una bandeja completa de palmeritas perfectas, listas en menos de 15 minutos de horno.

Ingredientes

Tapas de pascualina hojaldradas

Aceite, cantidad necesaria (muy poco, solo para pincelar)

Azúcar a gusto (abundante, para aportar sabor y caramelizado)

1 huevo (para pincelar la superficie antes de hornear)

Paso a paso: cómo hacer palmeritas caseras

Precalentar el horno a temperatura media. Preparar una placa para horno ligeramente enmantecada, sin harina. Extender la masa sobre la mesada. Algunas tapas vienen apoyadas sobre film; si es así, puede usarse para facilitar el enrollado. Untar la superficie con aceite usando los dedos y cubrir con una capa generosa de azúcar. Enrollar la masa desde ambos extremos hacia el centro, alternando 1 o 2 vueltas por lado para que queden parejas. Cortar las palmeritas con un cuchillo sin serrucho en rodajas de menos de 1 cm. Acomodar en la placa. Pintar con huevo batido y espolvorear nuevamente con azúcar. Hornear durante unos 12 minutos, o hasta que las palmeritas estén bien doradas y crujientes.

Esta versión rápida permite obtener un resultado óptimo sin complicaciones, ideal para preparar en casa y disfrutar recién hechas.

Ideas para darles un toque de sabor extra

Con mermelada: reemplazar el aceite y el azúcar por una capa fina de mermelada o dulce de membrillo/batata previamente disuelto con un poco de agua caliente.

Con cacao y canela: pincelar con aceite y espolvorear con una mezcla de 1 cucharada de cacao instantáneo y 1/2 cucharadita de canela.

Con mostaza: mezclar manteca pomada con 1/2 cucharadita de mostaza y untar antes de enrollar, ideal para una versión salada.

Con queso: luego de pincelar con aceite, cubrir con queso rallado para unas palmeritas saladas bien sabrosas.