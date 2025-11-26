Tarot del colibrí: la vida ofrece la posibilidad de empezar de nuevo

Carta 1) Ocho de copas: irse. Abandonar un lugar o una situación donde existían lazos afectivos. Tomar un camino nuevo

Carta 2) Nueve de copas: confort. Abundancia. Sentimientos y emociones.

Carta 3) Cinco de copas: soledad. Tristeza. Arrepentimiento. Sentir que se arruinó todo. Culpa

Mensaje final

La tirada habla hoy de sentimientos, afectos y emociones. El tarot cuenta la historia de alguien que tomó la decisión de irse, de retirarse de un lugar donde existían fuertes lazos afectivos en busca de lo que imaginó como algo mucho mejor. Tal vez una relación nueva donde todo sería alegría, y felicidad. Una vida plena en todo sentido, especialmente en el amor. Pero la última carta, el cinco de copas, dice que las cosas no salieron como la persona pensó y este alguien quedó sumido en la tristeza, la depresión, el arrepentimiento y quizás hasta culpa por lo que se dejó atrás. La persona siente que arruinó todo, sin embargo, aunque no se dé cuenta, no todo está perdido, todavía quedan dos copas en pie. La vida siempre da una oportunidad para reparar, para intentar de nuevo, para pedir perdón. Las cartas dicen que hay una posibilidad, pero lógicamente será la persona quien decida. Si ha habido aprendizaje este alguien trabajará hasta el cansancio para recuperar lo que perdió, será humilde y demostrará con acciones que está dispuesto a arribar a un entendimiento, si no existe tal aprendizaje, se quedará llorando sobre el error sin cambiar nada y sin tomar la oportunidad. Es el libre albedrío que todos tenemos, el que definirá el final de esta historia.