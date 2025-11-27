Cómo hacer rosquillas suaves y esponjosas con baño de azúcar

Rosquillas suaves, aireadas y con la línea clara característica que se forma al freír a temperatura correcta. La textura final es tierna por dentro y levemente crocante por fuera, con un baño fino de azúcar.

Ingredientes

500 g de harina común

80 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de sal

50 g de manteca blanda

200 ml de leche tibia

1 sobre de levadura seca (7 g) o 20 g de levadura fresca

Aceite para freír (cantidad necesaria)

Azúcar extra para rebozar

Preparación

1. Activar la levadura

Mezclar la leche tibia (no caliente), una cucharadita de azúcar y la levadura.

Dejar espumar 10 minutos hasta que crezca.

2. Preparar la masa

En un bowl combinar harina, azúcar y sal.

Agregar el huevo, la esencia de vainilla, la manteca blanda y la mezcla de levadura.

Amasar hasta obtener una masa lisa y suave.

Debe quedar tierna, no dura.

3. Primer levado

Cubrir y dejar levar 1 hora o hasta que duplique su volumen.

4. Formar las rosquillas

Desgasificar la masa y estirar a 1,5 cm de grosor.

Cortar discos y hacer el agujero central (podés usar dos cortantes).

Cubrir y dejar reposar 15–20 minutos para que tomen aire.

5. Freír correctamente

Calentar el aceite a 170 °C.

Este punto es clave:

si está demasiado caliente, se queman afuera y quedan crudas;

si está demasiado frío, absorben aceite.

Freír de a pocas piezas.

La línea clara del centro aparece sola cuando la temperatura es correcta.

6. Azúcar final

Escurrir en papel y, aún tibias, pasar por azúcar común para lograr la cobertura fina de la foto.

Resultado

Rosquillas esponjosas, doradas, con la banda clara al medio y una capa fina de azúcar. Idénticas a las de panadería y perfectas para acompañar con café, té o mate.