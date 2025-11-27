Galletas doradas de queso crema: receta fácil y perfecta para el té

jueves, 27 de noviembre de 2025 · 20:42

Redacción El Diario de Carlos Paz

Galletas delicadas, con bordes crocantes, centro suave y una terminación fina de azúcar impalpable. El queso crema argentino aporta humedad y una textura cremosa en el centro, tal como se observa en la imagen.

Ingredientes

100 g de manteca blanda

200 g de queso crema argentino (CasanCrem, Mendicrim o similar)

250 g de harina de repostería

80 g de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla

Azúcar impalpable para espolvorear

Preparación

1. Batir la manteca con el azúcar

Batir hasta obtener una crema pálida.

Agregar el queso crema y seguir batiendo hasta integrar por completo. La mezcla debe quedar lisa.

2. Incorporar la vainilla

Mezclar bien para aromatizar toda la preparación.

3. Agregar la harina

Añadir la harina y la sal.

Mezclar con espátula hasta obtener una masa blanda pero uniforme.

No amasar.

4. Llevar al frío

Cubrir y refrigerar 30 a 45 minutos para que la masa tome cuerpo y permita formar galletas finas.

5. Formar galletas con borde marcado

Para lograr el aspecto de la foto:

Tomar pequeñas porciones de masa.

Formar bolitas y colocarlas en placa con papel manteca.

Aplastar suavemente dejando el centro más hundido que el borde (esa diferencia crea el borde dorado y el centro cremoso).

6. Hornear

Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos.

Las galletas deben quedar doradas en el borde y claras en el centro, tal como la imagen.

7. Enfriar y espolvorear

Dejar enfriar completamente.

Eespolvorear con azúcar impalpable usando un colador fino para lograr ese acabado blanco delicado.

Resultado

Galletas finas, elegantes, con textura dual: borde crocante, centro suave y sabor limpio a vainilla y queso crema, idénticas al estilo mostrado en la fotografía.