Galletas doradas de queso crema: receta fácil y perfecta para el té
Galletas delicadas, con bordes crocantes, centro suave y una terminación fina de azúcar impalpable. El queso crema argentino aporta humedad y una textura cremosa en el centro, tal como se observa en la imagen.
Ingredientes
100 g de manteca blanda
200 g de queso crema argentino (CasanCrem, Mendicrim o similar)
250 g de harina de repostería
80 g de azúcar
1 pizca de sal
1 cucharadita de extracto de vainilla
Azúcar impalpable para espolvorear
Preparación
1. Batir la manteca con el azúcar
Batir hasta obtener una crema pálida.
Agregar el queso crema y seguir batiendo hasta integrar por completo. La mezcla debe quedar lisa.
2. Incorporar la vainilla
Mezclar bien para aromatizar toda la preparación.
3. Agregar la harina
Añadir la harina y la sal.
Mezclar con espátula hasta obtener una masa blanda pero uniforme.
No amasar.
4. Llevar al frío
Cubrir y refrigerar 30 a 45 minutos para que la masa tome cuerpo y permita formar galletas finas.
5. Formar galletas con borde marcado
Para lograr el aspecto de la foto:
Tomar pequeñas porciones de masa.
Formar bolitas y colocarlas en placa con papel manteca.
Aplastar suavemente dejando el centro más hundido que el borde (esa diferencia crea el borde dorado y el centro cremoso).
6. Hornear
Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos.
Las galletas deben quedar doradas en el borde y claras en el centro, tal como la imagen.
7. Enfriar y espolvorear
Dejar enfriar completamente.
Eespolvorear con azúcar impalpable usando un colador fino para lograr ese acabado blanco delicado.
Resultado
Galletas finas, elegantes, con textura dual: borde crocante, centro suave y sabor limpio a vainilla y queso crema, idénticas al estilo mostrado en la fotografía.