Tarot del colibrí: llega un nuevo comienzo

Carta 1) Reina de copas: bondad. Generosidad. Maternal. Amor. Cuidados. Emociones

Carta 2) As de bastos: nuevos comienzos. Pasión. Acción.

Carta 3) Anciana de copas: control emocional. Gran experiencia. Equilibrio. Sabe escuchar y cuidar.

Mensaje final

Las cartas hablan de un nuevo comienzo, un inicio de algo en la vida de la persona. Es un empezar caracterizado por la fuerza, la pasión y la capacidad de accionar en pos de lo que se desea. Si bien esta persona siempre ha sido alguien con mucha capacidad de amar y cuidar a otros, a lo largo de la vida ha evolucionado aún más y haga lo que haga, sea lo que sea, que está iniciando, lo hará con plena experiencia y con equilibrio de sus emociones, que las tiene y en abundancia, pero sabe controlarlas a la perfección. Usará su vulnerabilidad y su potente intuición para concretar sus metas, pero como la empatía es una de sus características, aquello que haga lo hará con amor. El tarot dice que esta persona sabe escuchar y cuidar de otros, y lo hará sin lugar a dudas, porque es parte de su manera de ser. Serán afortunados quienes cuenten con su cariño y su amistad porque su energía es luminosa y sanadora.