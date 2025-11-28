cocina

Cómo preparar berenjenas a la milanesa perfectas

Aprendé a preparar milanesas de berenjena crujientes y sabrosas, ideales para comer solas o al estilo napolitana. Con un truco simple para quitar el amargor, esta receta es rápida, fácil y deliciosa.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
viernes, 28 de noviembre de 2025 · 11:27

Las milanesas de berenjena son una opción deliciosa y ligera que combina la textura crujiente del rebozado con el sabor suave y característico de esta verdura. Ideales para comer solas, como plato principal, o acompañadas de salsa y queso al estilo napolitana, estas berenjenas conquistan a grandes y chicos. El secreto está en salar las rodajas previamente, lo que ayuda a eliminar el amargor y a lograr una textura perfecta al cocinarlas, ya sea al horno o en sartén. Además, su preparación es rápida y sencilla, convirtiéndose en una alternativa saludable y versátil para cualquier ocasión.

Una opción ideal para disfrutar sola o a la napolitana. El secreto está en salar las rodajas para eliminar el amargor y obtener una textura perfecta.

Ingredientes

  • 2 berenjenas
  • 1 puñado de sal
  • 2 tazas de pan rallado
  • 4 cucharadas de queso rallado
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • 1 cucharada de ajo picado
  • 1 cucharada de orégano
  • 3 huevos

Preparación

Paso 1:
Cortar las berenjenas longitudinalmente en láminas de aproximadamente 1 cm de grosor.

Paso 2:
Frotar las láminas con sal. Colocarlas en un colador y dejar reposar 30 minutos para que pierdan el amargor.

Paso 3:
Lavar las berenjenas en abundante agua y secarlas bien con papel absorbente.

Paso 4:
Batir los huevos y salpimentar al gusto. Pasar las berenjenas por la mezcla de huevo.

Paso 5:
Preparar el rebozado mezclando el pan rallado con el queso rallado, el perejil, el ajo y el orégano. Pasar las berenjenas por esta mezcla, asegurándose de cubrirlas bien.

Paso 6:
Cocinar en una sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas, o llevarlas al horno durante unos 10 minutos.

Tips

Agregar una pizca de pimentón ahumado al pan rallado para un sabor más profundo y ahumado.

Incorporar hierbas frescas como albahaca o tomillo para intensificar el sabor.

Ficha

  • Porciones: 4
  • Tiempo de preparación: 35 minutos
  • Tiempo de cocción: 10 minutos
  • Calorías por porción: 343
Más de
milanesas de berenjena cocina receta

Comentarios