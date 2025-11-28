Cómo preparar berenjenas a la milanesa perfectas

Las milanesas de berenjena son una opción deliciosa y ligera que combina la textura crujiente del rebozado con el sabor suave y característico de esta verdura. Ideales para comer solas, como plato principal, o acompañadas de salsa y queso al estilo napolitana, estas berenjenas conquistan a grandes y chicos. El secreto está en salar las rodajas previamente, lo que ayuda a eliminar el amargor y a lograr una textura perfecta al cocinarlas, ya sea al horno o en sartén. Además, su preparación es rápida y sencilla, convirtiéndose en una alternativa saludable y versátil para cualquier ocasión.

Ingredientes

2 berenjenas

1 puñado de sal

2 tazas de pan rallado

4 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de perejil picado

1 cucharada de ajo picado

1 cucharada de orégano

3 huevos

Preparación

Paso 1:

Cortar las berenjenas longitudinalmente en láminas de aproximadamente 1 cm de grosor.

Paso 2:

Frotar las láminas con sal. Colocarlas en un colador y dejar reposar 30 minutos para que pierdan el amargor.

Paso 3:

Lavar las berenjenas en abundante agua y secarlas bien con papel absorbente.

Paso 4:

Batir los huevos y salpimentar al gusto. Pasar las berenjenas por la mezcla de huevo.

Paso 5:

Preparar el rebozado mezclando el pan rallado con el queso rallado, el perejil, el ajo y el orégano. Pasar las berenjenas por esta mezcla, asegurándose de cubrirlas bien.

Paso 6:

Cocinar en una sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas, o llevarlas al horno durante unos 10 minutos.

Tips

Agregar una pizca de pimentón ahumado al pan rallado para un sabor más profundo y ahumado.

Incorporar hierbas frescas como albahaca o tomillo para intensificar el sabor.

Ficha