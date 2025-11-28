Cómo preparar berenjenas a la milanesa perfectas

cocina
Cómo preparar berenjenas a la milanesa perfectasAprendé a preparar milanesas de berenjena crujientes y sabrosas, ideales para comer solas o al estilo napolitana. Con un truco simple para quitar el amargor, esta receta es rápida, fácil y deliciosa.
Las milanesas de berenjena son una opción deliciosa y ligera que combina la textura crujiente del rebozado con el sabor suave y característico de esta verdura. Ideales para comer solas, como plato principal, o acompañadas de salsa y queso al estilo napolitana, estas berenjenas conquistan a grandes y chicos. El secreto está en salar las rodajas previamente, lo que ayuda a eliminar el amargor y a lograr una textura perfecta al cocinarlas, ya sea al horno o en sartén. Además, su preparación es rápida y sencilla, convirtiéndose en una alternativa saludable y versátil para cualquier ocasión.
Ingredientes
- 2 berenjenas
- 1 puñado de sal
- 2 tazas de pan rallado
- 4 cucharadas de queso rallado
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 cucharada de ajo picado
- 1 cucharada de orégano
- 3 huevos
Preparación
Paso 1:
Cortar las berenjenas longitudinalmente en láminas de aproximadamente 1 cm de grosor.
Paso 2:
Frotar las láminas con sal. Colocarlas en un colador y dejar reposar 30 minutos para que pierdan el amargor.
Paso 3:
Lavar las berenjenas en abundante agua y secarlas bien con papel absorbente.
Paso 4:
Batir los huevos y salpimentar al gusto. Pasar las berenjenas por la mezcla de huevo.
Paso 5:
Preparar el rebozado mezclando el pan rallado con el queso rallado, el perejil, el ajo y el orégano. Pasar las berenjenas por esta mezcla, asegurándose de cubrirlas bien.
Paso 6:
Cocinar en una sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas, o llevarlas al horno durante unos 10 minutos.
Tips
Agregar una pizca de pimentón ahumado al pan rallado para un sabor más profundo y ahumado.
Incorporar hierbas frescas como albahaca o tomillo para intensificar el sabor.
Ficha
- Porciones: 4
- Tiempo de preparación: 35 minutos
- Tiempo de cocción: 10 minutos
- Calorías por porción: 343