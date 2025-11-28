Horóscopo chino del viernes 28 de noviembre de 2025

Rata

Tu energía se vuelve más directa. En el amor, una charla honesta despeja dudas. En el trabajo, cerrás un tema que venías arrastrando y sentís alivio inmediato.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por ser indecisos

Buey

El viernes te pide firmeza suave. En el amor, la estabilidad fortalece el vínculo. En lo laboral, tu constancia te posiciona mejor de lo que imaginás.

Tigre

Día para ordenar impulsos y enfocar prioridades. En el amor, expresar con claridad mejora la conexión. En el trabajo, evitá decisiones apuradas: la intuición te guía.

Conejo

La sensibilidad se mezcla con claridad mental. En el amor, la ternura cambia el clima del día. En el trabajo, organizar tu entorno potencia tu productividad.

Dragón

El viernes te invita a avanzar sin dudas. En el amor, poner en palabras lo que necesitás te libera. En lo laboral, tu liderazgo genera buenos resultados.

Serpiente

Tu intuición está especialmente precisa. En el amor, una conversación sincera profundiza la relación. En el trabajo, detectar un detalle clave te da ventaja.

Caballo

Tu energía pide equilibrio. En el amor, la armonía fluye naturalmente. En lo laboral, dosificar esfuerzos te evita agotarte justo antes del fin de semana.

Cabra

El día trae calma productiva. En el amor, la empatía abre un diálogo necesario. En el trabajo, reajustar tu agenda te ordena y te deja más liviana.

Mono

Tu creatividad se expande. En el amor, decir lo que sentís genera cercanía. En lo laboral, surge una idea o propuesta que reaviva tu entusiasmo.

Gallo

Buen día para poner en orden lo que venías postergando. En el amor, hablar claro fortalece el vínculo. En el trabajo, afinar detalles te marca la diferencia.

Perro

La energía del viernes te acerca a quienes te hacen bien. En el amor, la comprensión fluye con naturalidad. En lo laboral, delegar lo secundario te permite cerrar la semana más liviano.

Cerdo

Tu estabilidad emocional ilumina la jornada. En el amor, la conexión se vuelve cálida y profunda. En el trabajo, planificar desde la intuición te guía sin esfuerzo hacia un cierre sólido.