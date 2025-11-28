Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por ser los más ambiciosos

En el horóscopo chino hay signos que destacan por su ambición, una característica que puede ser positiva cuando es aplicada para crecer y alcanzar metas, pero es una debilidad si los domina la obsesión.

Cada animal que integra el zodiaco chino tiene cualidades y defectos. La misión de los 12 signos es equilibrar cada una de estas características, y cuando se trata de ser ambiciosos, el Buey, Tigre, Dragón, la Serpiente y el Caballo son los que sobresalen entre todos los demás.

Cabe señalar que, las personas pertenecientes a dichos signos, tienen más probabilidades de poseer esta característica desde la perspectiva astrológica oriental, sin embargo, no significa necesariamente sean ambiciosos.

Buey

El Buey rige los años 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925 y entre sus cualidades se encuentra ser un emprendedor natural. Se le conoce por sus habilidades de comunicación y gestión de negocios, además, son hábiles para identificar las oportunidades que se les presentan. Todo esto en conjunto, evidencia su personalidad ambiciosa.

Tigre

Este signo zodiacal chino gobierna los años 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926 y entre sus características se ubican ser competitivo, motivo por el cual, los astrólogos consideran que nunca se da por vencido ante las dificultades y obstáculos. Entre más grande sea el reto más fuerte se hace. La ambición es algo que lo impulsa a subir en el trabajo y lo motiva a tener éxito.

Dragón

Rige los años 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928 y se ubica en esta clasificación debido a que suele tomar riesgos, le gustan los desafíos y son muy soñadores. Cuando se fija un objetivo no descansa hasta conseguirlo por lo que, en el fondo de su ambición, se encuentra una meta clara.

Serpiente

El signo representante de los reptiles gobierna los años 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929 y se mueve motivada por el dinero. Se considera ambiciosa porque se aísla en sí misma para conseguir sus objetivos, entre los que destacan, mejorar la situación económica de su familia, así como la de ella.

Caballo

Este signo rige los años 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930 y se dice que lo más valioso para él es sentirse libre. Aprende todo lo necesario de una causa, situación o trabajo para comenzar su propio emprendimiento. Detrás de su ambición se encuentra su tendencia a ser libre y no depender de nadie.