Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

La energía de este viernes favorece la acción con conciencia y la toma de decisiones claras. Es un día ideal para cerrar temas pendientes, organizar tu tiempo y priorizar lo que realmente importa. El clima astral invita a actuar con determinación sin descuidar el bienestar personal. Así influirán los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la comunicación sincera fortalece la relación.

Trabajo: buen día para concretar proyectos iniciados.

Salud: buscá pausas para recargar energía.

Números de la suerte: 4, 13, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: momentos de cercanía emocional renuevan vínculos.

Trabajo: la constancia te permite avanzar sin contratiempos.

Salud: cuidá tu alimentación y evitá excesos.

Números de la suerte: 7, 15, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: un gesto inesperado mejora la conexión afectiva.

Trabajo: tu versatilidad te ayuda a resolver imprevistos.

Salud: priorizá el descanso mental y físico.

Números de la suerte: 2, 16, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buen día para profundizar la relación y la comunicación.

Trabajo: enfocarte en un objetivo trae avances concretos.

Salud: buscá momentos de calma para equilibrar emociones.

Números de la suerte: 6, 10, 24

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu carisma atrae miradas y gestos afectuosos.

Trabajo: la creatividad será tu mejor aliada.

Salud: actividades recreativas aumentan tu energía.

Números de la suerte: 3, 12, 27

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la claridad al hablar evita confusiones.

Trabajo: organizar tareas te dará mayor eficiencia.

Salud: sumá ejercicios de estiramiento para mantener flexibilidad.

Números de la suerte: 8, 11, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: un reencuentro o conversación especial trae armonía.

Trabajo: resolvé temas pendientes para avanzar con tranquilidad.

Salud: equilibrá energías con momentos de descanso.

Números de la suerte: 1, 14, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: escuchar con atención fortalece vínculos.

Trabajo: la intuición guía tus decisiones acertadas.

Salud: conectá con actividades que te den paz mental.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu entusiasmo aporta chispa y conexión.

Trabajo: nuevas ideas abren oportunidades.

Salud: el aire libre será tu mejor aliado.

Números de la suerte: 5, 18, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza mutua fortalece la relación.

Trabajo: una propuesta interesante impulsa tu crecimiento.

Salud: prestá atención a la calidad de tu sueño.

Números de la suerte: 4, 15, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: apertura y diálogo generan mayor comprensión.

Trabajo: buena jornada para avanzar en equipo.

Salud: dedicá tiempo a liberar tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 6, 13, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atrae gestos de cariño.

Trabajo: percibirás oportunidades donde otros no las ven.

Salud: meditá o practicá técnicas de relajación.

Números de la suerte: 7, 12, 25