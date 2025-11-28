Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este viernes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
La energía de este viernes favorece la acción con conciencia y la toma de decisiones claras. Es un día ideal para cerrar temas pendientes, organizar tu tiempo y priorizar lo que realmente importa. El clima astral invita a actuar con determinación sin descuidar el bienestar personal. Así influirán los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: la comunicación sincera fortalece la relación.
Trabajo: buen día para concretar proyectos iniciados.
Salud: buscá pausas para recargar energía.
Números de la suerte: 4, 13, 29
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: momentos de cercanía emocional renuevan vínculos.
Trabajo: la constancia te permite avanzar sin contratiempos.
Salud: cuidá tu alimentación y evitá excesos.
Números de la suerte: 7, 15, 23
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: un gesto inesperado mejora la conexión afectiva.
Trabajo: tu versatilidad te ayuda a resolver imprevistos.
Salud: priorizá el descanso mental y físico.
Números de la suerte: 2, 16, 28
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: buen día para profundizar la relación y la comunicación.
Trabajo: enfocarte en un objetivo trae avances concretos.
Salud: buscá momentos de calma para equilibrar emociones.
Números de la suerte: 6, 10, 24
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu carisma atrae miradas y gestos afectuosos.
Trabajo: la creatividad será tu mejor aliada.
Salud: actividades recreativas aumentan tu energía.
Números de la suerte: 3, 12, 27
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: la claridad al hablar evita confusiones.
Trabajo: organizar tareas te dará mayor eficiencia.
Salud: sumá ejercicios de estiramiento para mantener flexibilidad.
Números de la suerte: 8, 11, 25
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: un reencuentro o conversación especial trae armonía.
Trabajo: resolvé temas pendientes para avanzar con tranquilidad.
Salud: equilibrá energías con momentos de descanso.
Números de la suerte: 1, 14, 22
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: escuchar con atención fortalece vínculos.
Trabajo: la intuición guía tus decisiones acertadas.
Salud: conectá con actividades que te den paz mental.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: tu entusiasmo aporta chispa y conexión.
Trabajo: nuevas ideas abren oportunidades.
Salud: el aire libre será tu mejor aliado.
Números de la suerte: 5, 18, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: la confianza mutua fortalece la relación.
Trabajo: una propuesta interesante impulsa tu crecimiento.
Salud: prestá atención a la calidad de tu sueño.
Números de la suerte: 4, 15, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: apertura y diálogo generan mayor comprensión.
Trabajo: buena jornada para avanzar en equipo.
Salud: dedicá tiempo a liberar tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 6, 13, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad atrae gestos de cariño.
Trabajo: percibirás oportunidades donde otros no las ven.
Salud: meditá o practicá técnicas de relajación.
Números de la suerte: 7, 12, 25