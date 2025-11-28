Las palabras argentinas que cruzaron el charco y conquistaron España

La riqueza de la lengua española se nutre constantemente del contacto entre sus diversas comunidades. Si bien el flujo migratorio histórico fue predominantemente de España a América, en las últimas décadas, la influencia lingüística ha tomado la ruta inversa. El español rioplatense, vibrante y singular, ha permeado el vocabulario peninsular, dejando tras de sí un puñado de términos que ya son parte del uso cotidiano en España.

Aquí presentamos cinco argentinismos que han cruzado el charco para quedarse.

Pibe / Piba: Niño, muchacho, joven (de forma genérica y afectiva).

Uso en España: Aunque compite con el local «chaval» o «crío», «pibe» y, especialmente, «piba» se han popularizado para referirse a chicos o chicas jóvenes, sobre todo en contextos de jerga informal o para denotar una juventud despreocupada. Es común escucharlo en contextos deportivos o de ocio.

Quilombo: Desorden, lío, jaleo, embrollo, o un lugar ruidoso y caótico. Históricamente y en otros contextos, hacía referencia a un prostíbulo.

Uso en España: Se ha adoptado con su significado más popular: caos, desorden, o un gran problema. Es un término con una fuerza expresiva superior a «lío» o «jaleo», lo que explica su éxito.

Ponerse las Pilas : Modismo que significa activarse, concentrarse, esforzarse o reaccionar con energía y rapidez.

Uso en España: Este modismo se ha incorporado perfectamente, manteniendo su significado de «poner energía» o «activarse». Se utiliza con frecuencia en el ámbito laboral, educativo o deportivo.

Morfar: Comer (en jerga informal). Proviene del lunfardo (el argot de Buenos Aires) y tiene raíces en el italiano morfa (boca).

Uso en España: Aunque existen muchos sinónimos informales para comer («pillar», «zampar»), «morfar» ha ganado adeptos en círculos juveniles y casuales. Se utiliza para referirse a comer de forma rápida o informal.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo el español de ambos lados del Atlántico sigue en constante diálogo, demostrando que la lengua es un organismo vivo que se enriquece con cada palabra que viaja.