Oráculo del ángel: Lerathel ayuda con tareas sociales

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Lerathel

Significa: "Dios que castiga a los malvados'

Días de regencia: entre el 3 y el 7 de agosto.

Protege de los ataques injustos. Ayuda con tareas sociales o espirituales. Anuncia suerte, buenos resultados en aquellas cosas que se desean, siempre y cuando sean justas. Su mensaje es: "Contempla la divinidad". Indica que habrá justicia, liberación, sinceridad, abundancia y diversión.