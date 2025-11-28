Tarot del colibrí: la justicia llega con verdad y equidad

Carta 1) La justicia: orden. Ley. Normas. Equidad. Verdad.

Carta 2) As de oros: inicios. Gran oportunidad. Comienzo exitoso. Logros económicos.

Carta 3) La muerte: final. Término. Fin de un ciclo. Nuevo comienzo. Transformación. Renacimiento. Renovación.

Mensaje final

Dos arcanos mayores poderosos en una tirada de 3 cartas!! Qué decir? La fuerza del mensaje que traen esas cartas es contundente. Dice el tarot que ha llegado la justicia a la vida de esta persona trayendo verdad, claridad, orden y equidad en algo que estaba siendo injusto, en alguna situación donde ha habido mucha falta de equidad, de sinceridad y cierto caos producido por las faltas de respeto a las normas básicas de convivencia. Con la carta de la muerte se ratifica que ese ciclo penoso termina definitivamente. No hay vuelta atrás. La muerte con la justicia juntas marcan un final. Nada será igual en adelante, el pasado está muerto y enterrado. No hay posibilidad de que las cosas, situaciones o comportamientos sigan ocurriendo como antes. Hay una etapa cerrada y un nuevo comienzo con profundos cambios. Viene una gran transformación, tal vez se podría hablar de un renacimiento que abre una puerta a la abundancia con el as de oros. Abundancia en todos los aspectos de la vida: salud, amor, y especialmente en las finanzas. Como dice un dicho: " una de cal y una de arena ". A esta persona Dios la bendice con justicia y con una gran oportunidad para empezar de nuevo y ser feliz. El dolor y la oscuridad se alejan dando paso a una vida nueva. Qué buenas noticias para aquellos a quienes este mensaje les resuene en el corazón!! A disfrutar de este momento!!