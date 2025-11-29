cocina
Cómo hacer solomillo de cerdo al horno: receta fácil y jugosa
El solomillo de cerdo es una de las carnes más apreciadas por su textura tierna, su sabor suave y su versatilidad en la cocina. Ideal para una comida familiar, una cena especial o incluso para sorprender a tus invitados sin demasiado esfuerzo. En esta guía completa vas a aprender cómo prepararlo paso a paso, lograr un punto de cocción perfecto y potenciar su sabor con una marinada sencilla pero irresistible.
Ingredientes
Para 4 porciones:
- 2 solomillos de cerdo (aprox. 500 g cada uno)
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de mostaza de Dijon
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 ramita de romero fresco
- Sal y pimienta a gusto
- 100 ml de vino blanco (opcional)
Cómo preparar un solomillo de cerdo jugoso y bien dorado
1. Limpieza y preparación inicial
Comenzá retirando el exceso de grasa y la membrana blanca que recubre la carne. Este paso es clave para que el solomillo quede tierno. Luego, salá y pimentá a gusto.
2. Marinada aromática
En un bol, mezclá el aceite de oliva, la mostaza de Dijon, el ajo picado y las hojas de romero.
Cubrí los solomillos con esta preparación, masajeando suavemente para que absorban los aromas.
Dejalos reposar en la heladera al menos 30 minutos (si podés, una hora es ideal).
3. Sellado para conservar los jugos
Calentá una sartén amplia a fuego medio-alto.
Doralos durante 3–4 minutos por todos los lados hasta formar una costra dorada.
Si querés usar vino blanco, sumalo ahora y dejá reducir un par de minutos.
4. Cocción final en el horno
Precalentá el horno a 180 °C.
Pasá los solomillos a una fuente para horno y cociná entre 15 y 20 minutos, según el punto que prefieras.
Temperaturas recomendadas:
- 65 °C ? término medio (jugoso)
- 70 °C ? bien cocido
Usar un termómetro es la mejor forma de asegurarte una cocción perfecta.
Consejos para servir y acompañar
Acompañamientos ideales
- Puré de papas o batatas
- Verduras asadas o al vapor
- Ensalada fresca con limón o vinagreta suave
- Arroz especiado o papas rústicas
Salsa rápida y deliciosa
Aprovechá el sabor de la sartén: desglasá con vino blanco o caldo y sumá una cucharada de crema de leche. Cociná hasta espesar y serví por encima del solomillo.