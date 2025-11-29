Horóscopo chino del sábado 29 de noviembre de 2025: un día ideal para reconectar

Rata

La intuición guía tus pasos. En el amor, una charla sincera abre un nuevo entendimiento. En el trabajo, dejá reposar decisiones: hoy tu energía necesita suavidad.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por ser los más ambiciosos

Buey

El sábado te pide descanso real. En el amor, la cercanía reconforta. En lo laboral, desconectar te permitirá encarar mejor la semana próxima.

Tigre

Tu energía se calma y podés ver con más claridad. En el amor, expresar emociones fortalece la unión. En el trabajo, evitá sobrecargarte: hoy no es día para presiones.

Conejo

La sensibilidad se potencia. En el amor, la ternura fluye sin esfuerzo. En lo laboral, una pausa creativa despierta nuevas ideas.

Dragón

Jornada ideal para introspección. En el amor, ordenar sentimientos te da paz. En el trabajo, no fuerces resultados: la claridad aparece sola.

Serpiente

Tu percepción está muy activa. En el amor, una conversación profunda reorganiza el vínculo. En lo laboral, poner en claro tus ideas será clave para la próxima semana.

Caballo

El sábado te invita a reconectar con lo simple. En el amor, la armonía se instala de forma natural. En el trabajo, la pausa es necesaria para recargar energía.

Cabra

La energía acuática te brinda serenidad. En el amor, un gesto afectivo fortalece el vínculo. En lo laboral, revisar tu agenda sin apuros te ordena.

Mono

Día introspectivo pero emocionalmente productivo. En el amor, tu honestidad genera cercanía. En el trabajo, una nueva motivación asoma hacia el final del día.

Gallo

El sábado te ayuda a poner en orden emociones internas. En el amor, decir lo que necesitás mejora el diálogo. En lo laboral, descansar es clave para comenzar la semana renovado.

Perro

Buen día para compartir con personas que te hacen bien. En el amor, fluye la comprensión. En el trabajo, dejá los pendientes para mañana.

Cerdo

Tu energía suave armoniza la jornada. En el amor, la conexión es profunda y serena. En lo laboral, planificá sin exigirte: tu intuición marca el ritmo.