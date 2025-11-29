Pastel de papa liviano: mismo sabor, mitad de calorías

El pastel de papa es un clásico de la cocina argentina, pero muchas veces queda fuera del menú por lo contundente que resulta. La buena noticia es que puede prepararse con el sabor tradicional, pero con la mitad de calorías, aplicando dos sustituciones simples que no modifican la textura ni el gusto.

A continuación, la versión más liviana, práctica y apta para todos los días.

Ingredientes (para 4 porciones)

5 papas medianas

250 g de carne picada magra o pollo picado

1 cebolla picada

1 morrón picado

1 huevo (opcional)

2 cucharadas de queso untable descremado

Un chorrito de leche descremada

1 cucharada de aceite

Pimentón, orégano, nuez moscada

Sal y pimienta a gusto

El truco para reducir calorías sin perder sabor

La clave de esta versión más ligera se basa en dos cambios fundamentales:

1. Queso untable descremado más leche

Reemplazan la grasa tradicional (manteca o crema) del puré. El resultado es un puré cremoso, suave y con menos calorías.

2. Salteado magro y mínimo aceite

Con una sartén antiadherente, media cucharada es suficiente. La textura del relleno se conserva sin sumar grasas innecesarias.

Preparación paso a paso

1. Hervir las papas

Cocinarlas en cubos hasta que estén tiernas.

2. Preparar el puré liviano

Pisar las papas con queso untable descremado, un poco de leche y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Queda cremoso sin usar manteca.

3. Preparar el relleno

Rehogar la cebolla y el morrón con una cucharada de aceite. Agregar la carne picada, salpimentar y sumar pimentón y orégano. Cocinar hasta dorar.

Si se desea, agregar un huevo para integrar mejor.

4. Armar el pastel

Colocar una capa de puré en una fuente, distribuir el relleno y cubrir con el resto del puré. Marcar la superficie con un tenedor.

5. Llevar al horno

Hornear a temperatura alta durante 15 a 20 minutos para dorar la superficie.

Por qué tiene la mitad de calorías

No utiliza manteca.

No requiere crema.

Lleva menos aceite.

Emplea queso descremado en porción mínima.

Utiliza carne más magra.

Con estos ajustes, se consigue la misma experiencia tradicional con un aporte calórico significativamente menor.

Tip adicional

Para aligerarlo aún más, puede reemplazarse la mitad del puré por calabaza. Mantiene el sabor general y suma una textura más suave.