Tarot del colibrí: llegan buenas noticias y nuevas oportunidades

Carta 1) Seis de bastos: triunfo. Victoria. Reconocimiento social. Logros

Carta 2) Paje de bastos: buenas noticias a la brevedad. Oportunidades. Innovación. Creatividad. Novedades.

Carta 3) Reina de pentáculos: abundancia. Bienestar económico. Buenos negocios.

Mensaje final

Alguien ha vuelto o está volviendo de situaciones complicadas donde ha tenido que batallar y superar muchos obstáculos. Por fortuna ha salido triunfante y se siente feliz y reconocido por su comunidad o su entorno más cercano. Dice el tarot que a esta persona pronto le llegan muy buenas noticias acerca de nuevas oportunidades que le permitirán desplegar toda su creatividad y capacidad de acción y que además le aportarán bienestar, especialmente en lo económico, tal vez se trate de un trabajo, de un negocio que se inicia, etc sea lo que sea se hará muy bien y será exitoso. Felicidades!!