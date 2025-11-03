Ñoquis de papa con puré instantáneo: la receta exprés para disfrutar

Los ñoquis de papa son un clásico infaltable del 29, una tradición que llegó a la Argentina con la inmigración italiana y que se conserva en miles de mesas familiares. Su sabor casero y su textura suave los convierten en uno de los platos más queridos para celebrar la buena fortuna y compartir en compañía.

Aunque la receta tradicional se prepara con papas hervidas, existe una versión mucho más rápida que mantiene todo el sabor: los ñoquis de papa con puré instantáneo. Son ideales para quienes tienen poco tiempo pero no quieren resignar esa textura esponjosa ni el placer de un buen plato casero.

Ingredientes (para 4 personas)

2 tazas de copos de puré instantáneo

2 tazas de agua caliente

1 taza de leche caliente

2 huevos

2 tazas de harina (aproximadamente; puede necesitar un poco más)

50 g de queso rallado (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Preparación paso a paso

Preparar el puré. Disolver los copos en el agua y la leche caliente siguiendo las indicaciones del paquete. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar entibiar antes de continuar. Incorporar los huevos y el queso. Agregar los huevos y el queso rallado (si se desea), mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Agregar la harina. Incorporar la harina de a poco hasta lograr una masa suave. Debe ser tierna, que no se pegue demasiado a las manos pero que conserve su humedad. Formar los ñoquis. Dividir la masa en porciones, hacer rollitos y cortar en trocitos. Si se quiere, pasar cada ñoqui por un tenedor para darle la forma tradicional. Cocinar. Hervir abundante agua con sal. Colocar los ñoquis y retirarlos con una espumadera apenas suban a la superficie. Servir. Acompañar con salsa de tomate casera, crema o la que más te guste. Finalizar con queso rallado a gusto.

Consejos para un resultado perfecto

Si la masa queda muy pegajosa, agregá harina de a poco hasta alcanzar la textura ideal.

Para realzar el sabor, podés añadir un toque de manteca derretida o hierbas frescas a la salsa.

Si querés adelantarte, los ñoquis se pueden congelar antes de hervirlos: colocalos en una bandeja enharinada, separados entre sí, y una vez congelados, guardalos en bolsas.

Una tradición que nunca pasa de moda

Ya sea con salsa fileto, cuatro quesos o manteca y salvia, los ñoquis de papa siguen siendo sinónimo de encuentro y buena energía cada 29. Y con esta versión exprés de puré instantáneo, disfrutar de esta tradición es más fácil que nunca.