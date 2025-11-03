Pastel de carne clásico: una receta simple, deliciosa y llena de sabor

El pastel de carne es una receta clásica que nunca pasa de moda. Reconfortante, nutritivo y con una combinación de sabores irresistibles, este plato es perfecto tanto para el almuerzo del domingo como para una cena especial. Su preparación es sencilla y permite aprovechar ingredientes cotidianos para lograr un resultado delicioso y casero.

A continuación, te contamos cómo preparar un pastel de carne jugoso, con un glaseado brillante y un sabor que conquista a todos los paladares.

Ingredientes

Para un pastel de carne para 4 personas:

500 g de carne picada (idealmente mezcla de res y cerdo)

1 cebolla finamente picada

1 zanahoria rallada

½ pimiento rojo en cubos pequeños

2 dientes de ajo picados

1 huevo

½ taza de pan rallado

½ taza de leche

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de comino (opcional)

Aceite de oliva para rehogar

Para el glaseado:

2 cucharadas de ketchup

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de azúcar moreno

Paso a paso para preparar el pastel de carne perfecto

1. Preparar el sofrito

Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Agrega la cebolla, el pimiento y el ajo, y saltea hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Añade la zanahoria rallada y cocina unos minutos más.

Retira del fuego y deja enfriar antes de incorporarlo a la carne.

2. Mezclar la carne

En un bol grande, coloca la carne picada y añade el sofrito ya frío.

Suma el huevo, el pan rallado y la leche, que aportan humedad y ayudan a unir la mezcla.

Condimenta con sal, pimienta, pimentón y comino si lo deseas. Mezcla bien, sin amasar demasiado para que no pierda su textura jugosa.

3. Formar el pastel

Precalienta el horno a 180°C.

Coloca la preparación en una fuente para horno o en un molde rectangular. Dale forma compacta, asegurando que quede uniforme para una cocción pareja.

4. Preparar el glaseado

Mezcla en un recipiente pequeño el ketchup, la mostaza y el azúcar moreno.

Con una brocha, cubre la superficie del pastel con esta mezcla para darle un acabado brillante y un sabor ligeramente dulce.

5. Hornear

Lleva al horno durante 45 minutos a 1 hora, hasta que el pastel esté dorado por fuera y bien cocido por dentro.

Podés comprobar la cocción insertando un cuchillo en el centro: si sale caliente y limpio, está listo.

6. Servir

Deja reposar unos minutos antes de cortar para que conserve su forma.

Serví en rodajas acompañado de puré de papas, ensalada verde o verduras al vapor.

Consejos para un pastel de carne irresistible