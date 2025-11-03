Pastel de carne clásico: una receta simple, deliciosa y llena de sabor

cocina
Pastel de carne clásico: una receta simple, deliciosa y llena de saborEl pastel de carne es uno de los clásicos más sabrosos de la cocina casera.
El pastel de carne es una receta clásica que nunca pasa de moda. Reconfortante, nutritivo y con una combinación de sabores irresistibles, este plato es perfecto tanto para el almuerzo del domingo como para una cena especial. Su preparación es sencilla y permite aprovechar ingredientes cotidianos para lograr un resultado delicioso y casero.
A continuación, te contamos cómo preparar un pastel de carne jugoso, con un glaseado brillante y un sabor que conquista a todos los paladares.
Ingredientes
Para un pastel de carne para 4 personas:
- 500 g de carne picada (idealmente mezcla de res y cerdo)
- 1 cebolla finamente picada
- 1 zanahoria rallada
- ½ pimiento rojo en cubos pequeños
- 2 dientes de ajo picados
- 1 huevo
- ½ taza de pan rallado
- ½ taza de leche
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- ½ cucharadita de comino (opcional)
- Aceite de oliva para rehogar
Para el glaseado:
- 2 cucharadas de ketchup
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de azúcar moreno
Paso a paso para preparar el pastel de carne perfecto
1. Preparar el sofrito
Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Agrega la cebolla, el pimiento y el ajo, y saltea hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Añade la zanahoria rallada y cocina unos minutos más.
Retira del fuego y deja enfriar antes de incorporarlo a la carne.
2. Mezclar la carne
En un bol grande, coloca la carne picada y añade el sofrito ya frío.
Suma el huevo, el pan rallado y la leche, que aportan humedad y ayudan a unir la mezcla.
Condimenta con sal, pimienta, pimentón y comino si lo deseas. Mezcla bien, sin amasar demasiado para que no pierda su textura jugosa.
3. Formar el pastel
Precalienta el horno a 180°C.
Coloca la preparación en una fuente para horno o en un molde rectangular. Dale forma compacta, asegurando que quede uniforme para una cocción pareja.
4. Preparar el glaseado
Mezcla en un recipiente pequeño el ketchup, la mostaza y el azúcar moreno.
Con una brocha, cubre la superficie del pastel con esta mezcla para darle un acabado brillante y un sabor ligeramente dulce.
5. Hornear
Lleva al horno durante 45 minutos a 1 hora, hasta que el pastel esté dorado por fuera y bien cocido por dentro.
Podés comprobar la cocción insertando un cuchillo en el centro: si sale caliente y limpio, está listo.
6. Servir
Deja reposar unos minutos antes de cortar para que conserve su forma.
Serví en rodajas acompañado de puré de papas, ensalada verde o verduras al vapor.
Consejos para un pastel de carne irresistible
- Usá carne con un poco de grasa: esto le da más sabor y jugosidad.
- Evitá mezclar demasiado los ingredientes para que el pastel no quede seco o duro.
- Probá variantes en el glaseado: podés usar salsa barbacoa, miel, mostaza dijon o incluso un toque de vinagre balsámico.
- Si te gusta el queso, agregá una capa de mozzarella o cheddar sobre el pastel a mitad de cocción.