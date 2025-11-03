cocina

Pastel de carne clásico: una receta simple, deliciosa y llena de sabor

El pastel de carne es uno de los clásicos más sabrosos de la cocina casera.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
lunes, 3 de noviembre de 2025 · 00:00

El pastel de carne es una receta clásica que nunca pasa de moda. Reconfortante, nutritivo y con una combinación de sabores irresistibles, este plato es perfecto tanto para el almuerzo del domingo como para una cena especial. Su preparación es sencilla y permite aprovechar ingredientes cotidianos para lograr un resultado delicioso y casero.

A continuación, te contamos cómo preparar un pastel de carne jugoso, con un glaseado brillante y un sabor que conquista a todos los paladares.

Ingredientes

Para un pastel de carne para 4 personas:

  • 500 g de carne picada (idealmente mezcla de res y cerdo)
  • 1 cebolla finamente picada
  • 1 zanahoria rallada
  • ½ pimiento rojo en cubos pequeños
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 huevo
  • ½ taza de pan rallado
  • ½ taza de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de comino (opcional)
  • Aceite de oliva para rehogar

Para el glaseado:

  • 2 cucharadas de ketchup
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de azúcar moreno

Paso a paso para preparar el pastel de carne perfecto

1. Preparar el sofrito

Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Agrega la cebolla, el pimiento y el ajo, y saltea hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Añade la zanahoria rallada y cocina unos minutos más.
Retira del fuego y deja enfriar antes de incorporarlo a la carne.

2. Mezclar la carne

En un bol grande, coloca la carne picada y añade el sofrito ya frío.
Suma el huevo, el pan rallado y la leche, que aportan humedad y ayudan a unir la mezcla.
Condimenta con sal, pimienta, pimentón y comino si lo deseas. Mezcla bien, sin amasar demasiado para que no pierda su textura jugosa.

3. Formar el pastel

Precalienta el horno a 180°C.
Coloca la preparación en una fuente para horno o en un molde rectangular. Dale forma compacta, asegurando que quede uniforme para una cocción pareja.

4. Preparar el glaseado

Mezcla en un recipiente pequeño el ketchup, la mostaza y el azúcar moreno.
Con una brocha, cubre la superficie del pastel con esta mezcla para darle un acabado brillante y un sabor ligeramente dulce.

5. Hornear

Lleva al horno durante 45 minutos a 1 hora, hasta que el pastel esté dorado por fuera y bien cocido por dentro.
Podés comprobar la cocción insertando un cuchillo en el centro: si sale caliente y limpio, está listo.

6. Servir

Deja reposar unos minutos antes de cortar para que conserve su forma.
Serví en rodajas acompañado de puré de papas, ensalada verde o verduras al vapor.

Consejos para un pastel de carne irresistible

  • Usá carne con un poco de grasa: esto le da más sabor y jugosidad.
  • Evitá mezclar demasiado los ingredientes para que el pastel no quede seco o duro.
  • Probá variantes en el glaseado: podés usar salsa barbacoa, miel, mostaza dijon o incluso un toque de vinagre balsámico.
  • Si te gusta el queso, agregá una capa de mozzarella o cheddar sobre el pastel a mitad de cocción.
Más de
pastel de carne cocina receta

Comentarios