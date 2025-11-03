Tarot del colibrí: época de transformación y renacimiento

Carta 1) La muerte: fin de ciclo y nuevo comienzo. Gran transformación. Renacimiento.

Carta 2) El ermitaño: introspección. Reflexión. Búsqueda de claridad. Aislamiento.

Carta 3) El emperador: Autoridad. Poder. Don de mando. Responsabilidades. Liderazgo. Estabilidad. Disciplina.



Mensaje final

Tres arcanos mayores!!! Muy fuerte el mensaje! Alguien ha reflexionado, ha hecho un proceso de búsqueda interior o lo está haciendo, y a través de él percibe que algo termina en su vida, llega el fin de un ciclo y conjuntamente con ese final viene una gran transformación, cambios importantes que de algún modo significarán un renacimiento a una manera distinta de ser y estar en el mundo. El tarot dice que para la persona llega una nueva etapa en donde habrá un importante empoderamiento y estabilidad en todos los aspectos de la vida. Quizás esta persona ejerza un liderazgo en algo a lo que se dedica para lo cual incorporará orden y disciplina entre sus nuevos hábitos. En fin, todo lo que viene en adelante será diferente a lo que se ha vivido hasta ahora y tiene que ver con la muerte de viejos comportamientos de los cuales se ha tomado conciencia y se ha adquirido experiencia y conocimiento para hacer posible la transformación que ya viene en camino.