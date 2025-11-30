Bizcochuelo húmedo sin harina: listo en 20 minutos

El bizcochuelo sin harina se convirtió en una de las opciones más prácticas para quienes buscan una receta rápida, accesible y apta para personas que evitan el gluten. Con solo cuatro ingredientes y un tiempo total de 20 minutos, permite obtener un postre húmedo, esponjoso y de sabor suave.

La base de la preparación combina huevos, azúcar, cacao y fécula de maíz, lo que le da textura ligera sin necesidad de harina tradicional. Puede cocinarse en horno precalentado o incluso en sartén a fuego mínimo, lo que lo vuelve útil en cocinas con poco equipamiento.

Cómo se prepara

4 huevos

4 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de cacao amargo

2 cucharadas de fécula de maíz

Se baten los huevos con el azúcar hasta duplicar volumen. Luego se incorporan cacao y fécula tamizados, con movimientos envolventes. La mezcla se vuelca en un molde chico enmantecado y se cocina 12 a 15 minutos a horno medio, o bien 10 minutos en sartén tapada.

El resultado es un bizcochuelo húmedo que puede servirse solo, con frutas, crema o dulce de leche. Su rapidez lo convierte en una opción frecuente para meriendas y postres improvisados.