Pan casero con masa de pizza: rápido, fácil y delicioso

Si alguna vez te ha sobrado masa de pizza, sabes lo frustrante que puede ser no aprovecharla. La buena noticia es que esa masa puede transformarse fácilmente en un pan casero delicioso, crujiente por fuera y tierno por dentro. Esta receta es ideal para quienes buscan un pan rápido, sin largos tiempos de levado, y con ese sabor tradicional que recuerda al de la panadería. En apenas 30 minutos, podrás disfrutar de un pan recién horneado que sorprenderá a toda la familia.

Ingredientes

1 kg de harina 000

30 g de levadura fresca

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de aceite de girasol

Sal (opcional)

Agua tibia, cantidad necesaria

Paso a paso: cómo hacer pan casero con masa de pizza

Preparar la masa:

Coloca la harina en la mesada formando una corona. Sobre los bordes, pon la sal y en el centro la levadura desgranada y los aceites. Agrega el agua tibia de a poco y comienza a amasar.

Amasado:

Amasa durante unos 10 minutos hasta obtener un bollo suave y tierno. Luego, deja levar la masa hasta que doble su volumen. Una vez listo, desgasifica suavemente la masa.

Formar los panes:

Divide la masa en cinco bollos. Colócalos sobre una bandeja de horno aceitada. Puedes darles forma ovalada y hacer tres cortes transversales para un acabado más tradicional.

Segundo levado y horneado:

Deja que los bollos leven nuevamente hasta que doblen su tamaño. Precalienta el horno a 180 °C y hornea los panes durante 30 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.

Tip extra

Si quieres un pan aún más aromático, puedes pincelar la superficie con un poco de aceite de oliva y espolvorear hierbas secas como romero o tomillo antes de hornear.