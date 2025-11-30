Tarot del colibrí: llega una etapa de seguridad y confianza en uno mismo

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
domingo, 30 de noviembre de 2025 · 00:09

Carta 1)As de copas: inicios. Nuevos comienzos. Amor. Plenitud emocional. Creatividad.

Carta 2) El emperador: poder. Autoridad. Liderazgo. Riqueza. Estabilidad.  Estructura.

Carta 3) Cuatro  de oros: estabilidad. Bienestar económico.  No poder soltar. Avaricia.

 

Mensaje final

Dice el tarot que la persona estará en una situación de mucha estabilidad, con una estructura sólida que le dará seguridad y mucha confianza en sí misma. Desde ese lugar llevará  con determinación las riendas de su vida e incluso es posible que ejerza autoridad sobre otros y liderazgo, pero todo lo que se haga debe ser desde el amor, la empatía y la bondad porque lo que le llega viene como un regalo del cielo para su  bien y el de los demás. El amor y la abundancia son para compartir generosamente y eso es algo que no se debería olvidar. Al compartir se multiplican las bendiciones, por el  contrario las actitudes egoístas y poco generosas estancan e inmovilizan. Ese es el mensaje que  las cartas traen hoy.

Más de
tarot tarot del colibrí

Comentarios