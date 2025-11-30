Tarot del colibrí: llega una etapa de seguridad y confianza en uno mismo

Carta 1)As de copas: inicios. Nuevos comienzos. Amor. Plenitud emocional. Creatividad.

Carta 2) El emperador: poder. Autoridad. Liderazgo. Riqueza. Estabilidad. Estructura.

Carta 3) Cuatro de oros: estabilidad. Bienestar económico. No poder soltar. Avaricia.

Mensaje final

Dice el tarot que la persona estará en una situación de mucha estabilidad, con una estructura sólida que le dará seguridad y mucha confianza en sí misma. Desde ese lugar llevará con determinación las riendas de su vida e incluso es posible que ejerza autoridad sobre otros y liderazgo, pero todo lo que se haga debe ser desde el amor, la empatía y la bondad porque lo que le llega viene como un regalo del cielo para su bien y el de los demás. El amor y la abundancia son para compartir generosamente y eso es algo que no se debería olvidar. Al compartir se multiplican las bendiciones, por el contrario las actitudes egoístas y poco generosas estancan e inmovilizan. Ese es el mensaje que las cartas traen hoy.