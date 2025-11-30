Tarta de verduras sin masa: crocante, rápida y económica

Ideas prácticas para cocinar en casa
Tarta de verduras sin masa: crocante, rápida y económicaUna preparación liviana que reemplaza la base tradicional por una mezcla horneada, ideal para resolver almuerzos o cenas con pocos ingredientes y en menos tiempo.
La tarta de verduras sin masa se volvió una opción cada vez más elegida por quienes buscan una comida rápida, económica y con menos harinas. La preparación reemplaza la base tradicional por una mezcla que se hornea directamente, logrando una textura firme por dentro y crocante por fuera.
Es ideal para aprovechar verduras disponibles en casa y funciona como plato principal o acompañamiento. Además, reduce tiempos de cocción y evita el uso de masas compradas o amasadas.
Cómo se prepara
Ingredientes orientativos:
- 2 tazas de verduras salteadas (zapallito, cebolla, morrón, espinaca)
- 2 huevos
- ½ taza de leche
- 3 cucharadas de harina o fécula
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal, pimienta y condimentos a gusto
Se mezclan los huevos con la leche, la harina o fécula y el queso. Luego se incorporan las verduras ya salteadas y se vuelca todo en una fuente aceitada. Se hornea entre 25 y 30 minutos hasta dorar la superficie. El resultado es una tarta sin masa firme, sabrosa y muy rendidora.
Puede servirse caliente o fría y admite variantes con pollo, queso, calabaza o brócoli, lo que la convierte en una receta adaptable para cualquier estación.