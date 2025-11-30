Tarta de verduras sin masa: crocante, rápida y económica

La tarta de verduras sin masa se volvió una opción cada vez más elegida por quienes buscan una comida rápida, económica y con menos harinas. La preparación reemplaza la base tradicional por una mezcla que se hornea directamente, logrando una textura firme por dentro y crocante por fuera.

Es ideal para aprovechar verduras disponibles en casa y funciona como plato principal o acompañamiento. Además, reduce tiempos de cocción y evita el uso de masas compradas o amasadas.

Cómo se prepara

Ingredientes orientativos:

2 tazas de verduras salteadas (zapallito, cebolla, morrón, espinaca)

2 huevos

½ taza de leche

3 cucharadas de harina o fécula

2 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y condimentos a gusto

Se mezclan los huevos con la leche, la harina o fécula y el queso. Luego se incorporan las verduras ya salteadas y se vuelca todo en una fuente aceitada. Se hornea entre 25 y 30 minutos hasta dorar la superficie. El resultado es una tarta sin masa firme, sabrosa y muy rendidora.

Puede servirse caliente o fría y admite variantes con pollo, queso, calabaza o brócoli, lo que la convierte en una receta adaptable para cualquier estación.