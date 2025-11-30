Torta de chocolate sin harina ni azúcar: dulce saludable y fácil

cocina
Torta de chocolate sin harina ni azúcar: dulce saludable y fácilUna torta de chocolate saludable, sin harina ni azúcar, húmeda y deliciosa.
Disfrutar de un postre dulce sin recurrir a harina ni azúcar refinada es posible con esta torta de chocolate saludable. Preparada con avena, banana y cacao, logra una textura húmeda y firme que se combina a la perfección con una cobertura de chocolate semiamargo. Ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen dulce.
Ingredientes
Para la torta:
- 120 g de copos de avena
- 1 taza de leche caliente
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 1 pizca de sal
- 4 cucharadas de cacao al 70%
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Frutos secos al gusto (castañas, nueces o maní)
Para la cobertura:
- 100 g de chocolate semiamargo
- 1/4 de cartón de crema de leche
Preparación paso a paso
1. Hidratación de la avena
Coloca la avena en un bol y agrégale la leche caliente. Mezcla y deja reposar unos minutos hasta que se hidrate por completo.
2. Preparar la mezcla base
Aplasta las bananas con un tenedor y colócalas en un bol grande. Añade los huevos, la sal, el cacao y el polvo de hornear. Mezcla bien hasta integrar.
3. Incorporar la avena
Agrega la avena hidratada a la preparación y mezcla hasta obtener una masa homogénea.
4. Añadir los frutos secos
Pica los frutos secos de tu elección y resérvalos para espolvorear por encima.
5. Hornear la torta
Vierte la mezcla en una fuente apta para horno previamente engrasada. Espolvorea los frutos secos por encima. Hornea a 180?°C durante 40 minutos, o hasta que al tacto esté firme.
6. Preparar la cobertura de chocolate
Derrite el chocolate semiamargo en el microondas en intervalos de 30 segundos, mezclando con la crema de leche hasta obtener una mezcla cremosa.
7. Decorar y servir
Coloca la cobertura en una manga pastelera y decora la torta. Sirve tibia o fría según tu preferencia.