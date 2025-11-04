Croquetas de papa ligeras: cómo hacerlas crujientes y en menos de 10 minutos

Las croquetas de papa son un clásico de la cocina, pero la versión tradicional, frita en abundante aceite, suele ser pesada y muy calórica. Hoy, es posible disfrutar de este snack de manera más saludable, manteniendo su sabor y textura irresistible.

Horneadas o cocinadas en freidora de aire, las croquetas quedan crocantes por fuera y suaves por dentro, sin necesidad de grasas adicionales. Este método rápido no solo reduce calorías y grasas saturadas, sino que también es ideal para quienes buscan un snack delicioso y listo al instante.

Ingredientes (para 4 personas):

4 papas medianas

1 huevo

Pan rallado

Sal, pimienta y hierbas al gusto

Preparación paso a paso:

Cociná y triturá las papas: Herví o cociná al vapor las papas hasta que estén tiernas y hacé un puré uniforme. Mezclá los ingredientes: Sumá el huevo y los condimentos, mezclando hasta integrar todo. Formá las croquetas: Tomá pequeñas porciones y dales forma alargada o redonda. Rebozá y horneá: Pasá las croquetas por pan rallado y colocálas en una bandeja con papel vegetal. Cociná 8-10 minutos a temperatura alta hasta que estén doradas y crujientes. Serví y disfrutá: Retiralas del horno y consumilas calientes, crocantes y livianas.

Tip extra: Si querés un toque aún más sabroso, podés espolvorear un poco de queso rallado sobre las croquetas antes de hornear o añadir hierbas frescas a la mezcla de papa.

Con esta versión ligera, podés disfrutar de las croquetas de papa sin culpa, manteniendo todo su sabor y textura en un snack rápido y saludable.