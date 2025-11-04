Torta de naranja sin TACC, sin azúcar y sin aceite: esponjosidad garantizada

cocina
Torta de naranja sin TACC, sin azúcar y sin aceite: esponjosidad garantizadaEsta torta es increíblemente esponjosa y aromática, con un intenso sabor a naranja que llena la casa.
¿Quién dijo que una torta deliciosa tiene que llevar azúcar, aceite o harina de trigo? Esta torta de naranja desafía todas las reglas: es sin TACC, sin azúcar y sin grasa añadida, pero igual de esponjosa y aromática que cualquier clásico. Su secreto está en la licuadora, que transforma la fruta y los huevos en una mezcla suave y ligera, llena de sabor. Perfecta para celíacos, diabéticos, quienes cuidan su peso o simplemente para quienes buscan disfrutar de un dulce natural y lleno de aroma a cítricos. ¡Prepárate para sorprenderte con cada bocado!
Ingredientes:
- 1 naranja grande
- 3 huevos
- 30 g de leche en polvo descremada
- 16 g de polvo para hornear
- Ralladura de una naranja
- Esencia de vainilla
- Endulzante a gusto
- 170 g de harina de arroz
Paso a paso:
- Lavá bien la naranja y rallá la cáscara. Reservá.
- Cortá la naranja restante en cubos grandes, retirando las semillas.
- En la licuadora, colocá los cubos de naranja, los huevos, la leche en polvo, la esencia de vainilla y el endulzante. Licuá a máxima potencia hasta lograr una mezcla homogénea y sin trozos de cáscara.
- Agregá la harina de arroz, el polvo para hornear y la ralladura reservada. Licuá solo hasta incorporar los ingredientes secos; la mezcla debe quedar suave y fluida.
- Engrasá un molde de 18 cm con aceite de coco, manteca o spray vegetal, y espolvoreá un poco de harina de arroz para que no se pegue.
- Verté la mezcla en el molde y llevá al horno precalentado a 180?°C. Cociná por 35 minutos aproximadamente, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Retirá del horno y dejá entibiar antes de desmoldar.
- Opcional: espolvoreá con endulzante pulverizado o hacé un glaseado liviano con jugo de naranja y endulzante.
Tip: La clave de esta torta está en la licuadora: asegura una textura ultraesponjosa y un sabor intenso a naranja sin necesidad de grasa ni harina de trigo.