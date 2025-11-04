Torta de naranja sin TACC, sin azúcar y sin aceite: esponjosidad garantizada

¿Quién dijo que una torta deliciosa tiene que llevar azúcar, aceite o harina de trigo? Esta torta de naranja desafía todas las reglas: es sin TACC, sin azúcar y sin grasa añadida, pero igual de esponjosa y aromática que cualquier clásico. Su secreto está en la licuadora, que transforma la fruta y los huevos en una mezcla suave y ligera, llena de sabor. Perfecta para celíacos, diabéticos, quienes cuidan su peso o simplemente para quienes buscan disfrutar de un dulce natural y lleno de aroma a cítricos. ¡Prepárate para sorprenderte con cada bocado!

Ingredientes:

1 naranja grande

3 huevos

30 g de leche en polvo descremada

16 g de polvo para hornear

Ralladura de una naranja

Esencia de vainilla

Endulzante a gusto

170 g de harina de arroz

Paso a paso:

Lavá bien la naranja y rallá la cáscara. Reservá. Cortá la naranja restante en cubos grandes, retirando las semillas. En la licuadora, colocá los cubos de naranja, los huevos, la leche en polvo, la esencia de vainilla y el endulzante. Licuá a máxima potencia hasta lograr una mezcla homogénea y sin trozos de cáscara. Agregá la harina de arroz, el polvo para hornear y la ralladura reservada. Licuá solo hasta incorporar los ingredientes secos; la mezcla debe quedar suave y fluida. Engrasá un molde de 18 cm con aceite de coco, manteca o spray vegetal, y espolvoreá un poco de harina de arroz para que no se pegue. Verté la mezcla en el molde y llevá al horno precalentado a 180?°C. Cociná por 35 minutos aproximadamente, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Retirá del horno y dejá entibiar antes de desmoldar. Opcional: espolvoreá con endulzante pulverizado o hacé un glaseado liviano con jugo de naranja y endulzante.

Tip: La clave de esta torta está en la licuadora: asegura una textura ultraesponjosa y un sabor intenso a naranja sin necesidad de grasa ni harina de trigo.