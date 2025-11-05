Bocaditos de zucchini y zanahoria al horno: una receta fácil, liviana y deliciosa

Los bocaditos de zucchini y zanahoria al horno son una opción perfecta para quienes buscan comer rico y liviano. Con pocos ingredientes, se pueden preparar en minutos y resultan ideales para servir como entrada, guarnición o colación nutritiva.

Estos pequeños medallones combinan el sabor suave del zucchini con la dulzura de la zanahoria, y al hornearse logran una textura crocante sin necesidad de aceite.

Ingredientes (para unas 15 unidades)

2 zucchinis medianos

1 zanahoria grande

2 huevos

3 cucharadas de pan rallado (o avena molida)

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

1 cucharada de perejil o cebolla de verdeo picada

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de aceite de oliva (para la bandeja)

Preparación paso a paso

Preparar las verduras: Rallá el zucchini y la zanahoria. Luego escurrí bien el exceso de agua del zucchini, presionando con las manos o usando un repasador limpio.

Mezclar los ingredientes: En un bol, combiná las verduras con los huevos, el pan rallado, el queso, el perejil, la sal y la pimienta. Mezclá hasta obtener una masa húmeda pero moldeable.

Formar los bocaditos: Tomá pequeñas porciones con una cuchara y formá óvalos o bolitas.

Hornear: Colocalos sobre una placa aceitada o con papel manteca y horneá a 200 °C durante 20 a 25 minutos, girándolos a mitad de cocción hasta que queden dorados y firmes.

Servir: Podés acompañarlos con una salsa de yogur, criolla o simplemente disfrutarlos solos.

Consejos y variantes

Podés agregar avena instantánea en lugar de pan rallado para una versión sin gluten.

Si te gustan más dorados, encendé el grill del horno los últimos minutos.

También podés incorporar cebolla salteada o espinaca picada para variar sabores.

Estos bocaditos se conservan muy bien en la heladera hasta tres días y también se pueden freezar ya cocidos.