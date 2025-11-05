jardineria y hogar

Cuna de Moisés: cómo cuidar esta hermosa planta de interior

miércoles, 5 de noviembre de 2025

Si estás en la búsqueda de una planta de interior resistente con hermosas flores que perduren, el Spathiphyllum, también conocido como Lirio de la Paz o Moisés en la cuna, es una elección perfecta. Esta planta es atractiva para entornos con poca iluminación y es sencilla de mantener.

El Spathiphyllum tiene raíces antiguas y es originario de América Central y del Sur. Los botánicos europeos la descubrieron por primera vez en el siglo XIX, y se convirtió en una planta de interior popular en la década de 1900.

Cosas necesarias para tu Spathiphyllum:

  • Suelo de alta calidad para macetas.
  • Maceta con buenos agujeros de drenaje.
  • Regadera.
  • Fertilizante para plantas de interior.
  • Un lugar con iluminación indirecta, evitando la exposición directa al sol.

Cómo cuidar de tu Spathiphyllum:

Riego: Deja que la tierra se seque ligeramente entre riegos. Cuando la parte superior se sienta seca, añade suficiente agua para que la planta la absorba por completo.

Luz: Necesita luz indirecta brillante para prosperar y crecer saludablemente. Un lugar con luz brillante y filtrada es ideal para el Lirio de la Paz.

Temperatura y humedad: Crece mejor a temperaturas entre 15 y 30 grados. Evita las corrientes de aire y mantén una temperatura constante para un crecimiento óptimo.

Suelo: Lo ideal es utilizar tierra de alta calidad para macetas. Una mezcla demasiado densa puede provocar la pudrición de las raíces y afectar la salud de la planta.

Fertilización: Puedes abonar tu Lirio de la Paz cada 6 u 8 semanas utilizando un fertilizante orgánico para plantas de interior.

Replantación del Spathiphyllum: Con el tiempo, las raíces tienden a enredarse y superar el tamaño de la maceta. Cuando esto suceda, es momento de trasplantar la planta a una maceta más grande. Hazlo con cuidado, aflojando la tierra compactada, recortando raíces muertas y rellenando con tierra fresca.

Problemas comunes con los Spathiphyllum:

Hojas amarillas: Esto suele deberse a un exceso de riego o a la acumulación de sales del fertilizante. Para evitarlo, riega la planta cuando la parte superior de la tierra esté seca y utiliza un fertilizante orgánico de calidad o reduce la frecuencia de aplicaciones.

Hojas con puntas marrones: El aire seco en interiores puede causar que las puntas de las hojas se vuelvan marrones. Puedes solucionarlo colocando una bandeja con guijarros o rociando la planta regularmente.

Problemas con las hojas o las flores: Inspecciona la planta regularmente en busca de insectos o plagas que puedan causar agujeros o daños.

Podredumbre de raíces: El exceso de riego puede provocar la podredumbre de las raíces, lo que afectará la salud general de la planta.

