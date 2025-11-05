Sopa de verduras: receta fácil, nutritiva y reconfortante

cocina
Sopa de verduras: receta fácil, nutritiva y reconfortanteAprende a preparar una sopa de verduras deliciosa y saludable en pocos pasos. Ideal para cualquier época del año, nutritiva y llena de sabor.
La sopa de verduras es un clásico que combina sabor, salud y calidez en cada cucharada. Perfecta para cualquier estación del año, esta preparación no solo reconforta, sino que también aporta nutrientes esenciales gracias a la variedad de vegetales que contiene. Con esta receta fácil y paso a paso, aprenderás a cocinar una sopa deliciosa, ligera y adaptable a tus gustos, ideal para disfrutar sola o como acompañamiento de tus comidas favoritas.
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas, peladas y en rodajas
- 2 papas medianas, peladas y en cubos
- 1 calabacín (zapallito), en rodajas
- 1 puerro en rodajas finas
- 1 cebolla mediana, picada
- 1 diente de ajo picado
- 1/2 pimiento rojo en tiras
- 1 taza de espinacas frescas o acelga
- 2 litros de agua o caldo de verduras
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva (opcional)
- Perejil fresco picado (para decorar)
Instrucciones
Preparar los ingredientes:
Lava, pela y corta todas las verduras en trozos de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.
Saltear las verduras (opcional):
En una olla grande, agrega un chorrito de aceite de oliva y saltea la cebolla, el ajo y el puerro hasta que estén transparentes. Esto intensifica el sabor.
Cocinar la sopa:
Añade el agua o caldo de verduras y agrega el resto de las verduras: zanahoria, papa, calabacín y pimiento rojo. Cocina a fuego medio-alto durante 25-30 minutos, hasta que estén tiernas.
Añadir espinacas y condimentar:
Incorpora las espinacas y cocina por 5 minutos más. Ajusta con sal y pimienta al gusto.
Servir:
Sirve la sopa caliente y espolvorea perejil fresco picado para dar color y frescura.
Consejos y variaciones:
- Dale un toque aromático con hierbas como tomillo, romero o laurel mientras hierve la sopa.
- Cambia o agrega verduras según la temporada: calabaza, brócoli o arvejas quedan perfectas.
- Para una textura cremosa, licúa una parte de la sopa y mézclala nuevamente.