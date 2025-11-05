cocina

Sopa de verduras: receta fácil, nutritiva y reconfortante

Aprende a preparar una sopa de verduras deliciosa y saludable en pocos pasos. Ideal para cualquier época del año, nutritiva y llena de sabor.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
miércoles, 5 de noviembre de 2025 · 00:00

La sopa de verduras es un clásico que combina sabor, salud y calidez en cada cucharada. Perfecta para cualquier estación del año, esta preparación no solo reconforta, sino que también aporta nutrientes esenciales gracias a la variedad de vegetales que contiene. Con esta receta fácil y paso a paso, aprenderás a cocinar una sopa deliciosa, ligera y adaptable a tus gustos, ideal para disfrutar sola o como acompañamiento de tus comidas favoritas.

Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas, peladas y en rodajas
  • 2 papas medianas, peladas y en cubos
  • 1 calabacín (zapallito), en rodajas
  • 1 puerro en rodajas finas
  • 1 cebolla mediana, picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 1/2 pimiento rojo en tiras
  • 1 taza de espinacas frescas o acelga
  • 2 litros de agua o caldo de verduras
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de oliva (opcional)
  • Perejil fresco picado (para decorar)

Instrucciones

Preparar los ingredientes:

Lava, pela y corta todas las verduras en trozos de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

Saltear las verduras (opcional):

En una olla grande, agrega un chorrito de aceite de oliva y saltea la cebolla, el ajo y el puerro hasta que estén transparentes. Esto intensifica el sabor.

Cocinar la sopa:

Añade el agua o caldo de verduras y agrega el resto de las verduras: zanahoria, papa, calabacín y pimiento rojo. Cocina a fuego medio-alto durante 25-30 minutos, hasta que estén tiernas.

Añadir espinacas y condimentar:

Incorpora las espinacas y cocina por 5 minutos más. Ajusta con sal y pimienta al gusto.

Servir:

Sirve la sopa caliente y espolvorea perejil fresco picado para dar color y frescura.

Consejos y variaciones:

  • Dale un toque aromático con hierbas como tomillo, romero o laurel mientras hierve la sopa.
  • Cambia o agrega verduras según la temporada: calabaza, brócoli o arvejas quedan perfectas.
  • Para una textura cremosa, licúa una parte de la sopa y mézclala nuevamente.
Más de
sopa de verduras cocina receta

Comentarios