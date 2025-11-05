Tarot del colibrí: un ciclo de vida se termina para dar lugar a uno nuevo

Carta 1) El mundo: fin de ciclo y nuevo comienzo. Oportunidades. Logros. Éxitos. Viajes.

Carta 2) Nueve de copas: bienestar. Satisfacción. Disfrute. Sentimientos abundantes.

Carta 3) Nueve de oros: abundancia. Bienestar. Tranquilidad. Armonía.



Mensaje final

La persona se encuentra disfrutando de un estado de bienestar en donde abundan los sentimientos: quiere y se deja querer por otros. El nueve de copas indica amor, afecto, emociones que se pueden experimentar en paz. Dicen las cartas que un ciclo de vida se termina para dar lugar a uno nuevo que puede traer éxitos, logros, viajes, nuevas oportunidades, proyectos, personas nuevas.. Dicen las cartas que la persona tendrá mucha estabilidad en todos los aspectos de su vida y que podrá disfrutar en paz, de una manera inteligente y armónica de esta nueva etapa. Qué bueno que así sea!! Serán logros muy merecidos.

