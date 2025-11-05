Tarta de ricota y naranja: un postre cremoso y cítrico

La tarta de ricota y naranja es un postre que destaca por su suavidad y frescura. La ricota aporta cremosidad, mientras que la naranja le da un toque cítrico irresistible. Ideal para cualquier ocasión, esta receta te garantiza un sabor equilibrado y un resultado elegante para servir.

Ingredientes

Para la masa:

200 g de galletas tipo María

100 g de manteca derretida

Para el relleno:

500 g de ricota

3 huevos

150 g de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ralladura y jugo de 2 naranjas

2 cucharadas de harina de trigo

Una pizca de sal

Instrucciones

1. Preparar la masa

Tritura las galletas hasta obtener migas finas (procesador de alimentos o bolsa con rodillo).

Mezcla las migas con la manteca derretida hasta formar una masa homogénea.

Presiona la mezcla en el fondo de un molde de 24 cm para formar la base. Refrigera mientras preparas el relleno.

2. Preparar el relleno

Precalienta el horno a 180 °C.

Bate la ricota hasta que quede suave y sin grumos.

Añade los huevos, el azúcar, la vainilla, la ralladura y el jugo de naranja, la harina y la pizca de sal. Mezcla hasta obtener una preparación homogénea.

3. Ensamblar y hornear

Vierte el relleno sobre la base de galleta.

Hornea durante 40-45 minutos, hasta que el centro esté firme y dorado.

Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas o toda la noche.

4. Servir

Decora con rodajas finas de naranja y un poco de ralladura adicional para un toque fresco y vistoso.

Esta tarta combina la cremosidad de la ricota con el frescor de la naranja, ofreciendo un postre ligero, elegante y delicioso que encantará a todos tus comensales.