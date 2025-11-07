Receta de chucrut casero: fácil, nutritivo y delicioso

El chucrut es uno de los fermentos más antiguos y apreciados del mundo. Aunque su origen se remonta a las antiguas civilizaciones asiáticas, fue en Europa Central, especialmente en Alemania, donde adquirió su forma más popular y su nombre actual.

El chucrut se elabora únicamente con repollo y sal, mediante un proceso de fermentación natural que transforma los azúcares del vegetal en ácido láctico, un conservante natural que le da su característico sabor ácido y prolonga su vida útil sin necesidad de refrigeración durante el proceso.

Además de su delicioso sabor, el chucrut es una joya nutricional: favorece la salud intestinal, fortalece el sistema inmunológico y aporta probióticos naturales, ideales para acompañar salchichas, carnes ahumadas, hamburguesas o ensaladas.

Receta de chucrut casero

Rinde para 4 personas

Ingredientes

1 repollo blanco o morado mediano

1 cucharada de sal marina (sin yodo) por cada 800 g de repollo

Preparación paso a paso

Preparar el repollo: retirá las hojas exteriores y reservá una o dos para usar al final. Cortá el repollo en tiras finas, descartando el tronco central.

Sal y masaje: colocá el repollo en un bowl grande y espolvoreá la sal marina. Masajeá con las manos limpias durante 5 a 10 minutos hasta que suelte su jugo. Verás que el volumen se reduce casi a la mitad.

Fermentación: pasá el repollo y su líquido a un frasco de vidrio limpio y esterilizado. Presioná bien para eliminar burbujas de aire y asegurate de que el líquido cubra completamente el vegetal. Colocá encima una hoja entera de repollo o un peso (como una piedra esterilizada o un frasco más pequeño) para mantener todo sumergido.

Reposo: cubrí el frasco con una tela sujeta con una banda elástica o una tapa apenas floja. Dejalo fermentar a temperatura ambiente, en un lugar oscuro y fresco, durante 7 a 21 días.

Control: revisá cada pocos días que el repollo siga cubierto por el líquido. Si aparece una leve espuma, es normal: simplemente retirala con una cuchara limpia.

Listo para disfrutar: cuando el chucrut tenga el nivel de acidez que te guste, cerrá bien el frasco y guardalo en la heladera. Allí puede conservarse durante varios meses.

Consejos útiles