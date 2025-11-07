Receta de chucrut casero: fácil, nutritivo y delicioso

cocina
El chucrut es uno de los fermentos más antiguos y apreciados del mundo. Aunque su origen se remonta a las antiguas civilizaciones asiáticas, fue en Europa Central, especialmente en Alemania, donde adquirió su forma más popular y su nombre actual.
El chucrut se elabora únicamente con repollo y sal, mediante un proceso de fermentación natural que transforma los azúcares del vegetal en ácido láctico, un conservante natural que le da su característico sabor ácido y prolonga su vida útil sin necesidad de refrigeración durante el proceso.
Además de su delicioso sabor, el chucrut es una joya nutricional: favorece la salud intestinal, fortalece el sistema inmunológico y aporta probióticos naturales, ideales para acompañar salchichas, carnes ahumadas, hamburguesas o ensaladas.
Receta de chucrut casero
Rinde para 4 personas
Ingredientes
- 1 repollo blanco o morado mediano
- 1 cucharada de sal marina (sin yodo) por cada 800 g de repollo
Preparación paso a paso
Preparar el repollo: retirá las hojas exteriores y reservá una o dos para usar al final. Cortá el repollo en tiras finas, descartando el tronco central.
Sal y masaje: colocá el repollo en un bowl grande y espolvoreá la sal marina. Masajeá con las manos limpias durante 5 a 10 minutos hasta que suelte su jugo. Verás que el volumen se reduce casi a la mitad.
Fermentación: pasá el repollo y su líquido a un frasco de vidrio limpio y esterilizado. Presioná bien para eliminar burbujas de aire y asegurate de que el líquido cubra completamente el vegetal. Colocá encima una hoja entera de repollo o un peso (como una piedra esterilizada o un frasco más pequeño) para mantener todo sumergido.
Reposo: cubrí el frasco con una tela sujeta con una banda elástica o una tapa apenas floja. Dejalo fermentar a temperatura ambiente, en un lugar oscuro y fresco, durante 7 a 21 días.
Control: revisá cada pocos días que el repollo siga cubierto por el líquido. Si aparece una leve espuma, es normal: simplemente retirala con una cuchara limpia.
Listo para disfrutar: cuando el chucrut tenga el nivel de acidez que te guste, cerrá bien el frasco y guardalo en la heladera. Allí puede conservarse durante varios meses.
Consejos útiles
- Cuanto más tiempo fermente, más intenso será su sabor.
- Si usás repollo morado, obtendrás un chucrut de color violáceo espectacular.
- Siempre usá utensilios limpios y secos para evitar contaminación.
- Podés agregar semillas de eneldo, comino o granos de pimienta para un toque aromático.