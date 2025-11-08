Croquetas de jamón: la receta casera más crujiente y sabrosa

cocina
Croquetas de jamón: la receta casera más crujiente y sabrosaCrujientes por fuera y cremosas por dentro, las croquetas de jamón son un clásico irresistible de la cocina casera.
Las croquetas de jamón son un clásico infalible de la cocina casera. Crujientes por fuera, cremosas por dentro y con ese inconfundible sabor a jamón, se han convertido en una tradición en muchas mesas del mundo. Son ideales como entrada, picada o acompañamiento, y su preparación es más sencilla de lo que parece.
A continuación, te contamos cómo hacer croquetas de jamón caseras, paso a paso, con una receta fácil y deliciosa que conquistará a todos en casa.
Ingredientes:
- 200 gramos de jamón cocido picado
- 50 gramos de manteca
- 50 gramos de harina
- 500 ml de leche
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Pan rallado para rebozar
- Aceite vegetal para freír
Paso a paso para preparar croquetas de jamón perfectas:
Sofríe el jamón:
En una sartén amplia, derrite la manteca a fuego medio. Agrega el jamón picado y saltéalo unos minutos hasta que esté ligeramente dorado y desprenda su aroma.
Agrega la harina:
Incorpora la harina y mezcla bien hasta formar una masa uniforme. Cocina un par de minutos para eliminar el sabor a crudo de la harina.
Prepara la bechamel:
Añade la leche poco a poco mientras revuelves constantemente con una cuchara de madera o batidor. Continúa hasta obtener una mezcla espesa y suave, sin grumos.
Condimenta:
Sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Recordá que el jamón ya aporta un toque salado, así que ajustá con moderación.
Deja enfriar:
Retira del fuego y deja enfriar la masa. Una vez fría, guardala en la heladera al menos una hora para que tome consistencia.
Formá las croquetas:
Tomá pequeñas porciones de masa y dales forma redonda u ovalada. Pasalas por pan rallado, cubriéndolas completamente.
Freílas:
Calentá abundante aceite en una sartén y freí las croquetas por tandas hasta que estén doradas y crujientes. Evitá sobrecargar la sartén para que no se peguen ni se enfríe el aceite.
Escurrí y serví:
Colocá las croquetas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Servilas calientes y disfrutá de su interior cremoso y sabroso.
Tip extra:
Podés congelarlas antes de freír para tener una tanda lista cuando quieras. Solo necesitás sacarlas unos minutos antes y cocinarlas directamente en aceite caliente.