Croquetas de jamón: la receta casera más crujiente y sabrosa

Crujientes por fuera y cremosas por dentro, las croquetas de jamón son un clásico irresistible de la cocina casera.
sábado, 8 de noviembre de 2025 · 10:30

Las croquetas de jamón son un clásico infalible de la cocina casera. Crujientes por fuera, cremosas por dentro y con ese inconfundible sabor a jamón, se han convertido en una tradición en muchas mesas del mundo. Son ideales como entrada, picada o acompañamiento, y su preparación es más sencilla de lo que parece.

A continuación, te contamos cómo hacer croquetas de jamón caseras, paso a paso, con una receta fácil y deliciosa que conquistará a todos en casa.

Ingredientes:

  • 200 gramos de jamón cocido picado
  • 50 gramos de manteca
  • 50 gramos de harina
  • 500 ml de leche
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Pan rallado para rebozar
  • Aceite vegetal para freír

Paso a paso para preparar croquetas de jamón perfectas:

Sofríe el jamón:

En una sartén amplia, derrite la manteca a fuego medio. Agrega el jamón picado y saltéalo unos minutos hasta que esté ligeramente dorado y desprenda su aroma.

Agrega la harina:

Incorpora la harina y mezcla bien hasta formar una masa uniforme. Cocina un par de minutos para eliminar el sabor a crudo de la harina.

Prepara la bechamel:

Añade la leche poco a poco mientras revuelves constantemente con una cuchara de madera o batidor. Continúa hasta obtener una mezcla espesa y suave, sin grumos.

Condimenta:

Sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Recordá que el jamón ya aporta un toque salado, así que ajustá con moderación.

Deja enfriar:

Retira del fuego y deja enfriar la masa. Una vez fría, guardala en la heladera al menos una hora para que tome consistencia.

Formá las croquetas:

Tomá pequeñas porciones de masa y dales forma redonda u ovalada. Pasalas por pan rallado, cubriéndolas completamente.

Freílas:

Calentá abundante aceite en una sartén y freí las croquetas por tandas hasta que estén doradas y crujientes. Evitá sobrecargar la sartén para que no se peguen ni se enfríe el aceite.

Escurrí y serví:

Colocá las croquetas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Servilas calientes y disfrutá de su interior cremoso y sabroso.

Tip extra:

Podés congelarlas antes de freír para tener una tanda lista cuando quieras. Solo necesitás sacarlas unos minutos antes y cocinarlas directamente en aceite caliente.

