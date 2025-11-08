Tarot del colibrí: volver a ponerse de pie y recomenzar

Carta 1) Diez de espadas: fin de un ciclo muy doloroso donde la persona ha tocado fondo. Nuevo inicio

Carta 2) La torre: derrumbe. Destrucción. Final. Falta de bases sólidas. Súbito. Nuevo inicio

Carta 3) As de copas: amor verdadero. Sentimientos. Emociones.

Mensaje final

Dice el tarot con dos cartas seguidas: el 10 de espadas y la torre, que algo termina, una etapa muy dolorosa, de mucho sufrimiento llega a su final. Aunque la persona no esperaba este final abrupto y rápido como un rayo, todo se ha venido abajo por falta de cimientos sólidos. Quizás las grietas estaban a la vista y se hizo caso omiso de ellas, se las ignoró y no se intentó una solución hasta que llegó la caída. Es esperable que haya sufrimiento, dolor, confusión, desorientación, inseguridades y miedos ante algo que se mostraba con una 'aparente' normalidad. Pero todo pasa, y la vida está llevando a este alguien a empezar de nuevo. Tal vez lo que llegó a su final fue el amor con una pareja, con una amistad, con algo que se quería mucho y se tenían fuertes lazos afectivos. Es un momento de duelo, pero la vida continúa y hay que volver a ponerse de pie y recomenzar. Dicen las cartas que habrá un nuevo inicio, una gran oportunidad en donde será necesario poner todo el empeño para realizar esta vez una buena construcción, con verdad y con sentimientos de amor verdadero, con mucho amor la persona podrá volver a empezar e ilusionarse otra vez. El amor es sanador y donde él existe hay luz y esperanza.