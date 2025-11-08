Vitel toné saludable: sabor tradicional con menos grasas

La Navidad es sinónimo de reuniones familiares, brindis y platos clásicos que despiertan recuerdos y sabores tradicionales. Entre ellos, el vitel toné se destaca como uno de los favoritos, pero su versión tradicional suele ser muy calórica por la cantidad de mayonesa y crema que lleva.

Si querés disfrutar de este plato emblemático sin sentirte pesado ni excederte en calorías, existe una alternativa más ligera que conserva todo el sabor característico. Reemplazando la mayonesa por yogur natural o puré de palta y potenciando el sabor con limón, mostaza y hierbas frescas, podés preparar un vitel toné cremoso, sabroso y fácil de digerir, ideal para servir en Navidad.

Cómo hacer un vitel toné más liviano, paso a paso

Ingredientes:

1 peceto cocido, en rodajas finas

1 lata de atún en agua, escurrido

1 taza de yogur natural sin azúcar

1 cucharadita de mostaza suave

1 cucharada de alcaparras

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Colocar en una licuadora o mixer el atún, el yogur, la mostaza, el jugo de limón y la mitad de las alcaparras. Procesar hasta obtener una salsa cremosa y homogénea. Condimentar con sal y pimienta, y ajustar la acidez si es necesario. Disponer las rodajas de peceto en una fuente y cubrir con la salsa. Decorar con el resto de las alcaparras y llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Tip: Para un toque extra de frescura, podés agregar hierbas frescas como perejil o eneldo a la salsa.