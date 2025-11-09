Flan parisino: la receta clásica que conquista paladares

El flan parisino, o flan pâtissier, es uno de los postres más emblemáticos de la pastelería francesa. Su característica textura cremosa combinada con una base de masa crujiente lo convierte en un equilibrio perfecto entre dulzura y sabor. Prepararlo en casa es más sencillo de lo que parece, y el resultado hará que tu cocina se llene de aroma a Francia.

Ingredientes

Para la masa:

250 g de harina de trigo

125 g de manteca fría, cortada en cubos

50 g de azúcar impalpable

1 huevo

Una pizca de sal

Para el relleno:

1 litro de leche entera

200 g de azúcar

1 vaina de vainilla (o 2 cucharaditas de extracto de vainilla)

120 g de maicena

4 huevos grandes

Una pizca de sal

Preparación

1. Masa

En un bol grande, mezcla la harina y la sal.

Agrega la manteca y trabaja la mezcla con las manos o un procesador hasta obtener una textura arenosa.

Incorpora el azúcar impalpable y mezcla bien.

Añade el huevo y amasa hasta formar una masa homogénea. Forma una bola, envuélvela en film transparente y refrigérala por al menos 30 minutos.

2. Relleno

Calienta la leche con la vainilla en una cacerola hasta que esté a punto de hervir. Retira del fuego y deja infusionar unos minutos.

En un bol aparte, mezcla el azúcar con la maicena, los huevos y la sal.

Incorpora esta mezcla a la leche caliente, removiendo constantemente.

Lleva nuevamente al fuego y cocina a fuego medio, sin dejar de remover, hasta que la crema espese.

Retira del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente, cubriendo con film transparente para evitar que se forme costra.

3. Montaje y horneado

Precalienta el horno a 180°C (356°F).

Extiende la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y fórrala en un molde para tartas previamente engrasado, cubriendo bien los bordes.

Vierte el relleno sobre la masa y alisa la superficie con una espátula.

Hornea durante 40-45 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.

Deja enfriar completamente antes de desmoldar.

Consejos y variaciones