Los cuatro signos del zodíaco que no saben rendirse

Algunas personas pueden tropezar una y otra vez, pero jamás se quedan en el suelo. Su fuerza no viene del ego, sino de una determinación interna que los impulsa a seguir aun cuando todo parece perdido. Estos signos del zodíaco no se rinden: caen, aprenden y vuelven a intentarlo.

Aries: Su fuego lo impulsa a levantarse sin pensarlo. No acepta la derrota, ni siquiera en los días más difíciles. Para Aries, rendirse no es una opción: su energía vital lo empuja siempre hacia adelante.

Capricornio: Avanza paso a paso, incluso cuando nadie lo ve. Su fuerza está en la constancia. Puede tardar, puede cansarse, pero nunca abandona lo que considera importante.

Escorpio: Tiene una capacidad única de renacer. Cada caída lo transforma en alguien más fuerte y sabio. Cuando todos creen que terminó, Escorpio empieza de nuevo, con más poder.

Tauro: Su persistencia es su escudo. No importa cuántas veces falle, seguirá intentando. Confía en el tiempo, en el esfuerzo y en su capacidad de resistir sin perder el rumbo.