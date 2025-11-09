Los signos del zodiaco a los que les cuesta afrontar las decepciones

Algunos signos del zodiaco no son maestros en lidiar con la decepción y pueden terminar tomando acciones que van en contra de sus principio o sentimientos con los que luego logran caer en más conflictos internos que pocos saben entender.

Aries

Cuando algo decepciona al Aries, una de sus formas es intentar olvidar lo sucedido. Para ello, puede embarcarse en muchas salidas destructivas y tiende a realizar acciones impulsivas. Desafortunadamente, esto puede impedir la reflexión constructiva y tener consecuencias que agravan aún más su frustración.

Géminis

A los Géminis les gusta mostrarse bien al mundo y cuando están decepcionados se sienten perdidos. A veces, este signo puede incluso intentar engañarse a sí mismo y a otras personas, pretendiendo que nada puede afectarlo realmente. Cuando esto sucede, puede albergar heridas y enojos que distancian aún más su superación que raramente cambiarán, pues para ellos ya no hay vuelta atrás.

Cáncer

El Cáncer puede experimentar intensamente la decepción y dejar que también desequilibre otras áreas de su vida. No podrá concentrarse en nada más durante mucho tiempo y puede albergar heridas que lo limiten a pasar página y correr riesgos nuevamente. Algunos tienden a pasar períodos boicoteando oportunidades que les recuerdan la decepción.

Virgo

Los virgo no aceptan fácilmente la decepción y todo lo que la desencadenó. Puede rebelarse y no descansará para tratar de hacer justicia a la situación. Cuando eso sucede, puede terminar exponiéndose demasiado y cerrándose a una superación más tranquila.