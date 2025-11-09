Los signos del zodíaco que se destacan por su lealtad inquebrantable

Algunos signos del zodíaco se caracterizan por su compromiso y lealtad hacia quienes forman parte de su círculo cercano, manteniéndose fieles en cualquier circunstancia.

Tauro

Los taurinos, regidos por Venus, son conocidos por su estabilidad y compromiso. Cuando establecen una relación, ya sea amistosa o amorosa, se entregan por completo y son incondicionalmente leales. Su naturaleza firme los hace mantener su palabra y estar presentes siempre que alguien los necesite.

Leo

Leo, regido por el Sol, se caracteriza por su sentido de responsabilidad hacia sus seres queridos. Las personas nacidas bajo este signo tienen un espíritu protector y se mantienen al lado de quienes aman, independientemente de las circunstancias. Su lealtad es inquebrantable y son capaces de darlo todo por aquellos que consideran parte de su vida.

Escorpio

Escorpio, regido por Plutón, se destaca por su lealtad profunda y apasionada. Aunque pueden ser reservados al inicio, una vez que alguien se gana su confianza, los escorpianos son compañeros leales y protectores. Su naturaleza intensa los lleva a ser firmes y presentes en los momentos más difíciles, demostrando su fidelidad sin reservas.