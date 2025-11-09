Tarot del colibrí: el amor volverá a despertar ilusiones

Carta 1) Sota de copas: sentimientos románticos. Entusiasmo. Inicios. Noticias.

Carta 2) Diez de espadas: dolor. Sufrimiento. Fin de un ciclo y nuevos comienzos.

Carta 3) Nueve de bastos: voluntad. Resilencia. Luchas. Heridas.

Mensaje final

A pesar de todas las dificultades que pueden haber existido, y de haber pasado por una etapa muy complicada de sufrimiento y dolor, alguien aún está de pie, se ha levantado de un duro golpe que lo dejó por el suelo, llorando lágrimas de sangre, sin ganas de nada, pero dicen las cartas que ese ciclo doloroso termina y aún con heridas y cansancio por las batallas libradas, este alguien se ha vuelto a parar y está dispuesto a poner toda su fuerza de voluntad para salir adelante y tener un nuevo comienzo, especialmente en el amor. Su resilencia y su fuerza para enfrentar las adversidades le permiten ahora comenzar un ciclo renovado en su vida. Llegan noticias románticas que volverán a despertar entusiasmo e ilusiones, aunque con mucha cautela y reserva. Lo que ha pasado ha traído un gran aprendizaje y en esta nueva etapa la persona estará más atenta, más cauta y sabrá cuidar sus emociones, ya no permitirá que la vuelvan a lastimar como en el pasado. Como dice el dicho: lo que no te mata, te fortalece. Ahora esta persona está preparada y buscará relaciones más justas y equitativas.

