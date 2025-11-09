Wraps de pollo: la receta fácil y deliciosa para un almuerzo rápido

Los wraps de pollo son una opción versátil, rápida y llena de sabor, ideal para quienes buscan una comida casera sin complicaciones. Con ingredientes frescos y nutritivos, se han convertido en un favorito en todo el mundo. Te contamos cómo preparar esta receta paso a paso para disfrutar de un wrap jugoso y sabroso.

Ingredientes (para 2 wraps)

2 tortillas de trigo integral o de maíz

200 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1/2 aguacate maduro, en rodajas

1 tomate grande, en rodajas

1/4 de cebolla roja, en rodajas finas

Hojas de lechuga fresca

Salsa de yogur (opcional)

Salsa picante (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Paso 1: Preparar el pollo y los vegetales

Cociná la pechuga de pollo en una sartén con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta hasta que esté bien cocida. Desmenuzala con un tenedor.

Cortá el aguacate, el tomate y la cebolla en rodajas finas.

Lavá y secá las hojas de lechuga para que estén frescas y crujientes.

Paso 2: Montar el wrap

Calentá ligeramente las tortillas en una sartén o en el microondas para que estén más flexibles.

Colocá el pollo desmenuzado en el centro de cada tortilla.

Agregá el aguacate, tomate y cebolla sobre el pollo.

Sumá las hojas de lechuga fresca.

Si querés, añadí un chorrito de salsa de yogur y un toque de salsa picante al gusto.

Paso 3: Enrollar y servir

Doblá los extremos de la tortilla hacia adentro.

Enrollá desde el borde inferior hasta arriba, asegurándote de que todos los ingredientes queden bien envueltos.

Cortá los wraps por la mitad en diagonal y servilos inmediatamente.

Sugerencias para acompañar

Los wraps de pollo quedan perfectos con chips de tortilla, papas fritas caseras o una ensalada fresca, convirtiéndolos en una comida completa y nutritiva.

Con esta receta rápida y fácil, tendrás un almuerzo ligero, una cena rápida o un bocadillo delicioso listo en pocos minutos. ¡A disfrutar de tus wraps de pollo caseros!