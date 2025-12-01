Bifes a la criolla: un clásico argentino lleno de sabor y tradición

Los bifes a la criolla son uno de esos platos que evocan la cocina de hogar: sencillos, reconfortantes y llenos de sabor. Esta receta, transmitida de generación en generación en Argentina, se destaca por su combinación de carne jugosa, vegetales frescos y especias que realzan cada bocado. Perfecta para un almuerzo familiar o una cena especial, esta preparación también se puede adaptar según tus gustos, agregando ingredientes como aceitunas, vino tinto o hierbas frescas.

A continuación, te mostramos cómo preparar paso a paso este clásico infalible.

Ingredientes (para 4 personas)

4 bifes de lomo (aproximadamente 200 g cada uno)

2 cebollas grandes

2 pimientos rojos

2 pimientos verdes

2 tomates maduros

4 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharada de orégano seco

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Agua (cantidad necesaria)

Opcional: aceitunas verdes, vino tinto, hierbas frescas

Preparación

1. Preparar los ingredientes

Comenzá lavando y picando todas las verduras. Cortá las cebollas en juliana, los pimientos en tiras y los tomates en cubos pequeños. Pelá y picá finamente los dientes de ajo. Tener todos los ingredientes listos hará que la cocción sea más rápida y uniforme.

2. Saltear las verduras

En una sartén grande o cacerola con fondo amplio, calentá un chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Incorporá las cebollas y los ajos picados y cociná hasta que estén dorados y fragantes. Esto liberará los sabores y aromas que formarán la base del plato.

3. Cocinar los pimientos y tomates

Añadí los pimientos y los tomates a la sartén. Cociná, removiendo de vez en cuando, hasta que los vegetales estén blandos y jugosos. Este paso permite que los sabores se integren y se intensifiquen.

4. Agregar especias

Incorporá el pimentón dulce y el orégano, mezclando bien para que los vegetales se impregnen con estos sabores típicos de la cocina criolla. Podés agregar un toque de pimienta recién molida para darle un extra de aroma.

5. Cocinar la carne

Colocá los bifes de lomo sobre la preparación de verduras, asegurándote de que queden bien cubiertos por la mezcla. Condimentá con sal y pimienta al gusto. Añadí agua hasta que los ingredientes estén medio sumergidos y tapá la sartén o cacerola. Cociná a fuego medio-bajo durante 30 a 40 minutos, hasta que la carne esté tierna y jugosa.

6. Servir y disfrutar

Serví los bifes a la criolla acompañados de arroz blanco, puré de papas o papas fritas. Para un toque especial, podés añadir aceitunas verdes o un chorrito de vino tinto durante la cocción para intensificar los sabores. Este plato marida perfectamente con un buen vino tinto, que resalta la riqueza de la carne y las verduras.

Consejos adicionales