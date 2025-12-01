Cocina creativa en casa
Cómo hacer helado casero sin crema ni máquina
Preparar helado en casa sin crema y sin máquina no solo es posible: también es rápido, económico y queda sorprendentemente cremoso. Con pocos ingredientes y un truco simple, podés lograr una textura suave sin necesidad de batidoras especiales.
Ingredientes básicos
2 bananas maduras (congeladas)
1 taza de leche entera o vegetal
2 cucharadas de azúcar, miel o edulcorante
1 cucharadita de esencia de vainilla
Tip: las bananas aportan la cremosidad que reemplaza la crema y evita los cristales de hielo.
Paso a paso
1. Congelá la fruta
Cortá las bananas en rodajas y llevalas al freezer por al menos 4 horas. Cuanto más maduras estén, más dulce queda el helado.
2. Procesá
Colocá las bananas congeladas en una licuadora o procesadora. Sumá la leche, el endulzante y la vainilla.
3. Conseguí una textura cremosa
Procesá de a pausas hasta que la mezcla quede bien lisa. Si está demasiado espesa, agregá apenas un chorrito más de leche.
4. Llevá al freezer
Pasá la mezcla a un recipiente y tapá. Freezá al menos 1 hora para que tome consistencia de helado.
Variantes rápidas
Chocolate
Sumá 1 cucharada de cacao amargo y chips de chocolate.
Frutilla
Agregá ½ taza de frutillas congeladas.
Dulce de leche
Incorporá 1 cucharada de dulce de leche apenas tibio para que se mezcle mejor.
Cookies & cream
Trozá 3 galletitas y mezclalas al final, sin procesar.
Consejos para un helado perfecto
Usá siempre frutas congeladas para mantener la textura.
No abuses de la leche: si ponés mucha, queda tipo smoothie.
Tapá bien el recipiente para evitar que se formen cristales.
Podés usar base de banana o base de yogur congelado si preferís un sabor más neutro.