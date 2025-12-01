Cómo hacer helado casero sin crema ni máquina

lunes, 1 de diciembre de 2025 · 11:17

Redacción El Diario de Carlos Paz

Preparar helado en casa sin crema y sin máquina no solo es posible: también es rápido, económico y queda sorprendentemente cremoso. Con pocos ingredientes y un truco simple, podés lograr una textura suave sin necesidad de batidoras especiales.

Ingredientes básicos

2 bananas maduras (congeladas)

1 taza de leche entera o vegetal

2 cucharadas de azúcar, miel o edulcorante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Tip: las bananas aportan la cremosidad que reemplaza la crema y evita los cristales de hielo.

Paso a paso

1. Congelá la fruta

Cortá las bananas en rodajas y llevalas al freezer por al menos 4 horas. Cuanto más maduras estén, más dulce queda el helado.

2. Procesá

Colocá las bananas congeladas en una licuadora o procesadora. Sumá la leche, el endulzante y la vainilla.

3. Conseguí una textura cremosa

Procesá de a pausas hasta que la mezcla quede bien lisa. Si está demasiado espesa, agregá apenas un chorrito más de leche.

4. Llevá al freezer

Pasá la mezcla a un recipiente y tapá. Freezá al menos 1 hora para que tome consistencia de helado.

Variantes rápidas

Chocolate

Sumá 1 cucharada de cacao amargo y chips de chocolate.

Frutilla

Agregá ½ taza de frutillas congeladas.

Dulce de leche

Incorporá 1 cucharada de dulce de leche apenas tibio para que se mezcle mejor.

Cookies & cream

Trozá 3 galletitas y mezclalas al final, sin procesar.

Consejos para un helado perfecto

Usá siempre frutas congeladas para mantener la textura.

No abuses de la leche: si ponés mucha, queda tipo smoothie.

Tapá bien el recipiente para evitar que se formen cristales.

Podés usar base de banana o base de yogur congelado si preferís un sabor más neutro.