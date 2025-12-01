Horóscopo chino del lunes 1 de diciembre de 2025: renovación y un inicio de mes claro

Rata

Arrancás diciembre con lucidez. En el amor, una charla breve ordena el vínculo. En el trabajo, una idea que venías postergando se vuelve viable.

Buey

La semana comienza estable. En el amor, la calma fortalece la conexión. En lo laboral, tu constancia te posiciona con firmeza para nuevos proyectos.

Tigre

El lunes pide foco y paciencia. En el amor, expresar sin exagerar acerca posturas. En el trabajo, evitá decisiones impulsivas: lo pensado rinde más.

Conejo

Tu sensibilidad te guía con claridad. En el amor, un gesto tierno marca la diferencia. En lo laboral, organizar tu entorno mejora tu productividad.

Dragón

Día ideal para retomar metas. En el amor, decir lo que necesitás te libera. En el trabajo, un proyecto avanza gracias a tu determinación.

Serpiente

Tu intuición está especialmente precisa. En el amor, una conversación honesta ordena emociones. En lo laboral, observar un detalle te ayuda a tomar una buena decisión.

Caballo

La energía del lunes pide equilibrio. En el amor, la armonía fluye. En el trabajo, dosificar esfuerzos te ayuda a sostener el ritmo del mes.

Cabra

El comienzo de diciembre trae serenidad. En el amor, la empatía abre puertas. En lo laboral, revisar tu agenda te evita estrés innecesario.

Mono

Tu creatividad se activa con fuerza. En el amor, hablar desde la honestidad genera cercanía. En lo laboral, aparece una oportunidad que renueva tu entusiasmo.

Gallo

Buen día para ordenar lo que venías postergando. En el amor, poner límites sanos aclara la dinámica. En el trabajo, ajustar detalles mejora resultados.

Perro

El lunes te rodea de personas que suman. En el amor, la comprensión fluye con naturalidad. En el trabajo, delegar te permitirá comenzar la semana más liviano.

Cerdo

Tu estabilidad interna guía el inicio de mes. En el amor, la conexión es cálida y sincera. En lo laboral, planificar desde la intuición te da un rumbo claro.