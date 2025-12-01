Horóscopo de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este lunes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
El mes comienza con una energía renovadora que impulsa a organizar, poner en marcha proyectos y tomar decisiones prácticas. Este lunes favorece la claridad mental, la planificación y los acuerdos que permiten empezar diciembre con el pie derecho. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: la comunicación directa mejora la conexión.
Trabajo: nuevas oportunidades aparecen al iniciar el mes.
Salud: manejá la ansiedad con respiraciones profundas.
Números de la suerte: 3, 14, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: momento ideal para expresar necesidades.
Trabajo: tu constancia será clave para encarar la semana.
Salud: cuidá la alimentación para sostener la energía.
Números de la suerte: 1, 12, 25
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: un mensaje trae claridad en un vínculo.
Trabajo: buen día para tareas dinámicas y creativas.
Salud: priorizá descanso adecuado.
Números de la suerte: 5, 18, 24
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: la empatía fortalecerá el vínculo afectivo.
Trabajo: la concentración será tu mejor aliada.
Salud: buscá actividades que te generen calma.
Números de la suerte: 6, 11, 28
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu carisma atrae propuestas interesantes.
Trabajo: la creatividad impulsa soluciones rápidas.
Salud: movete más para equilibrar tu energía.
Números de la suerte: 2, 15, 30
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: la claridad en tus palabras evitará malentendidos.
Trabajo: organizá prioridades para arrancar con orden.
Salud: escuchá lo que tu cuerpo te pide.
Números de la suerte: 7, 10, 29
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: una charla necesaria trae alivio y entendimiento.
Trabajo: dejá atrás pendientes que frenaban tu avance.
Salud: buscá equilibrio entre actividad y descanso.
Números de la suerte: 4, 13, 22
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: la profundidad emocional fortalece el vínculo.
Trabajo: día ideal para decisiones importantes.
Salud: actividades introspectivas te favorecen.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: tu entusiasmo trae conexión y alegría.
Trabajo: empezás el mes con ideas expansivas.
Salud: el movimiento te recarga positivamente.
Números de la suerte: 3, 14, 21
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: los acuerdos fortalecen la relación.
Trabajo: tu enfoque práctico genera avances rápidos.
Salud: descansá mejor para sostener el ritmo.
Números de la suerte: 5, 12, 23
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: apertura y empatía traen mayor entendimiento.
Trabajo: buen día para trabajar en equipo o presentar ideas.
Salud: la creatividad ayuda a liberar tensiones.
Números de la suerte: 6, 11, 24
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: la sensibilidad atrae gestos afectuosos.
Trabajo: tu intuición detecta oportunidades.
Salud: técnicas de relajación serán claves.
Números de la suerte: 7, 10, 25