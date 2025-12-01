Horóscopo de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

El mes comienza con una energía renovadora que impulsa a organizar, poner en marcha proyectos y tomar decisiones prácticas. Este lunes favorece la claridad mental, la planificación y los acuerdos que permiten empezar diciembre con el pie derecho. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la comunicación directa mejora la conexión.

Trabajo: nuevas oportunidades aparecen al iniciar el mes.

Salud: manejá la ansiedad con respiraciones profundas.

Números de la suerte: 3, 14, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: momento ideal para expresar necesidades.

Trabajo: tu constancia será clave para encarar la semana.

Salud: cuidá la alimentación para sostener la energía.

Números de la suerte: 1, 12, 25

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: un mensaje trae claridad en un vínculo.

Trabajo: buen día para tareas dinámicas y creativas.

Salud: priorizá descanso adecuado.

Números de la suerte: 5, 18, 24

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: la empatía fortalecerá el vínculo afectivo.

Trabajo: la concentración será tu mejor aliada.

Salud: buscá actividades que te generen calma.

Números de la suerte: 6, 11, 28

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu carisma atrae propuestas interesantes.

Trabajo: la creatividad impulsa soluciones rápidas.

Salud: movete más para equilibrar tu energía.

Números de la suerte: 2, 15, 30

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la claridad en tus palabras evitará malentendidos.

Trabajo: organizá prioridades para arrancar con orden.

Salud: escuchá lo que tu cuerpo te pide.

Números de la suerte: 7, 10, 29

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: una charla necesaria trae alivio y entendimiento.

Trabajo: dejá atrás pendientes que frenaban tu avance.

Salud: buscá equilibrio entre actividad y descanso.

Números de la suerte: 4, 13, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la profundidad emocional fortalece el vínculo.

Trabajo: día ideal para decisiones importantes.

Salud: actividades introspectivas te favorecen.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu entusiasmo trae conexión y alegría.

Trabajo: empezás el mes con ideas expansivas.

Salud: el movimiento te recarga positivamente.

Números de la suerte: 3, 14, 21

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: los acuerdos fortalecen la relación.

Trabajo: tu enfoque práctico genera avances rápidos.

Salud: descansá mejor para sostener el ritmo.

Números de la suerte: 5, 12, 23

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: apertura y empatía traen mayor entendimiento.

Trabajo: buen día para trabajar en equipo o presentar ideas.

Salud: la creatividad ayuda a liberar tensiones.

Números de la suerte: 6, 11, 24

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: la sensibilidad atrae gestos afectuosos.

Trabajo: tu intuición detecta oportunidades.

Salud: técnicas de relajación serán claves.

Números de la suerte: 7, 10, 25